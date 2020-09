La Ferrari porterà nuovi aggiornamenti al Nürburgring

Il pilota monegasco ha annunciato nuovi aggiornamenti sulla Ferrari per il GP in Germania che si correrà al Nürburgring.

Il team di Maranello, dopo mesi, dall’inizio del campionato, si è presentato in Russia con alcuni sviluppi mirati più alla stabilità della vettura che alla prestazione pura. Nonostante il weekend russo sia stato complicato, sia Leclerc che Vettel si sono trovati leggermente meglio a guidare la SF1000. Sebastian sembrava aver trovato un buon feeling nella giornata di venerdì, mentre Charles si è trovato più a suo agio domenica in gara.

E’ proprio al termine del GP a Sochi che Leclerc ha poi annunciato nuovi aggiornamenti sulla Ferrari previsti per l’appuntamento tedesco al Nürburgring. Ha infatti così dichiarato: “Abbiamo portato diverse parti nuove qui in Russia. Lo sviluppo che stiamo intraprendendo sembra essere quello giusto. È stato un piccolo aggiornamento, ma sembra aver funzionato. Porteremo aggiornamenti più grandi per la Germania e vedremo come andrà lì”.

BINOTTO: “ANCHE UN PICCOLO PASSO PUÒ FARE LA DIFFERENZA”

Tra i nuovi aggiornamenti ci si aspetta un nuovo fondo, che potrebbe contribuire a rendere la vettura più bilanciata. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha sottolineato quanto il gruppo del midfield sia compatto. Per questo motivo anche un piccolo guadagno in termini di prestazioni può permettere alla squadra di fare un passo avanti. Infatti, discutendo del prossimo aggiornamento, ha spiegato: “Il gruppo di mezzo è così compatto che questi piccoli passi possono fare una grande differenza”.

Al momento la Ferrari si trova al sesto posto della classifica costruttori con 74 punti. Si è posizionata a metà tra la scuderia francese della Renault che ha 99 punti, e l’AlphaTauri che ne ha conquistati 59. L’obiettivo resta dunque quello di migliorare la monoposto per arrivare costantemente in zona punti e allungare il distacco dal team di Faenza.