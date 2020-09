GP Russia, Leclerc: “Sono rimasto sorpreso dal nostro passo”

Charles Leclerc si è detto contento e sorpreso per il risultato ottenuto oggi al GP in Russia.

Il giovane cavallino rampante della Ferrari, ancora una volta, è riuscito a farsi notare. Nonostante un venerdì e un sabato un po’ opachi, Leclerc si è riscatto ottenendo un ottimo sesto posto nel GP della Russia. Dopo un piccolo contatto al via con Stroll, nemmeno investigato, è riuscito a gestire al meglio le posizioni guadagnate e le mescole medie. La preparazione al pit stop è stato sicuramente un passaggio chiave per la gara del monegasco.

Infatti, il team di Maranello ha scelto di lasciare girare più a lungo i suoi piloti, richiamandoli ai box al 29esimo e 31esimo giro. Charles ha montato gomme hard ed è rientrato tra la Renault di Ricciardo e quella di Ocon. Una nota di merito va fatta anche anche al compagno di squadra Vettel, che nei giri precedenti aveva rallentato le monoposto francesi permettendo a Leclerc di guadagnare un po’ di margine.

E’ stata una giornata più che positiva per il monegasco che si è detto soddisfatto e contento per il risultato ottenuto e per le sensazioni che la macchina gli ha dato. Infatti, è rimasto sorpreso dal ritmo che la sua SF1000 ha mostrato questo pomeriggio. Rispetto alle performance registrate durante le prove libere, il passo gara e l’usura delle mescole sono migliorate notevolmente in gara. Avendo centrato la zona punti, Leclerc si presenterà al prossimo appuntamento occupando la settima posizione in classifica mondiale.

DRIVER STANDINGS: ROUND 10 🏆 Gap between Hamilton and Bottas = #44 points 🤔 Gap between Verstappen and Bottas = #33 points 🤔#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/DMbQBx5UsV — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

LECLERC: “SONO CONTENTO DEL RISULTATO OTTENUTO”

Leclerc ha decisamente messo da parte la rabbia del giorno prima, per lasciare spazio alla felicità. Si è infatti presentato ai giornalisti contento e rilassato dopo aver concluso un’ottima gara. Ai colleghi ha così raccontato: “E’ stata una buona gara per noi e sono felice per oggi. Sono rimasto sorpreso dal passo gara. Venerdì non ho guidato bene e degradavo molto le gomme. Oggi il ritmo era nettamente migliore e penso di essermi migliorato nella gestione degli pneumatici. Questa è stata una bella cosa da vedere!”.

Ha poi terminato annunciando: “Lo sviluppo che stiamo intraprendendo sembra essere quello giusto. È stato un piccolo aggiornamento, ma sembra aver funzionato. Porteremo aggiornamenti più grandi per la Germania e vedremo come andrà lì”.