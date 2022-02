La nuova Ferrari potrebbe essere simile alla Haas VF-22? Rispondono Piola e Anderson

La giornata di ieri ha aperto le danze delle presentazioni delle monoposto. La scuderia Haas ha, però, deciso di mostrare a fan ed appassionati solo la livrea della loro nuova VF-22, dando il via ad una serie di interrogativi riguardanti le altre monoposto ancora non svelate. Una delle domande più gettonate riguarda il paragone tra il team di Maranello e il team statunitense. Dato che Haas è sempre stata considerata un team satellite di Ferrari, la Ferrari F1-75 sarà simile alla Haas VF-22? Alla domanda, che avrà risposta definitiva il giorno 17 febbraio, hanno provato a rispondere Giorgio Piola e Gary Anderson.

Secondo Giorgio Piola, tecnico esperto di design di Formula 1, la presa d’aria per il motore di Haas sarà identica a quella che utilizzerà la Ferrari. Ma altri dettagli indicano che c’è un’interpretazione da parte della scuderia statunitense, a detta di Piola, coraggiosa delle regole.

Una Ferrari a sorpresa?

Gary Anderson, esperto designer di auto da corsa, sottolinea invece che Ferrari dovrebbe adottare uno schema “pull rod” nella sospensione anteriore. Invece in questa Haas, afferma Anderson, il sistema è differente: “Non sembra che entri nel telaio, ci sta semplicemente sopra, forse per non rivelare come sarà la sospensione anteriore della Ferrari”.

Lo stesso Anderson, poi, fa notare che, per quanto si è visto, la nuova Haas è molto simile alla show car della FIA. C’è da dire che sono stati mostrati solo alcuni render durante l’unveileng della livrea, su uno sfondo che non lasciava trapelare molti dettagli. Ma adesso, l’attesa è concentrata sulla nuova Ferrari F1-75 che, i più ne sono convinti, potrebbe essere molto simile alla Haas VF-22. Non ci resta che attendere i test pre-stagionali di Barcellona, che seppur non totalmente visibili al pubblico, sveleranno, finalmente, l’aspetto ufficiale delle monoposto della nuova generazione 2022.