Aston Martin: ecco l’emozionante ruggito del nuovo propulsore

Ascoltate il vibrante suono del nuovo propulsore del team di Silverstone, condiviso sui social ufficiali della scuderia

La nuova vettura dell’Aston Martin, l’AMR22, sarà presentata la settimana prossima, il giorno 10 febbraio. Ma prima di quel momento, la monoposto del team britannico ha superato ieri il primo grande traguardo: l’accensione del nuovo propulsore. Il suono ruggente del motore è stato poi condiviso dai canali ufficiali dell’Aston Martin sui social media, con l’emozionata didascalia: “Mettete le cuffiette. Su il volume. L’AMR22 è viva!“.

Headphones on. Volume up. The #AMR22 is alive! Stay tuned as we bring you more sounds from our 2022 challenger with @Eposaudio.#WeClimbTogether pic.twitter.com/mfmd5P4O34 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 4, 2022

Il video, oltre il suono del nuovo propulsore, presenta anche, in penombra, la sagoma della nuova vettura Aston Martin. Questa monoposto avrà l’importante ruolo di riportare la scuderia tra le prime file, dopo la terribile stagione 2021 conclusa in settima posizione. Riprendere la parabola ascendente della stagione 2020 sarà essenziale per il team Aston Martin.

Il quale, quest’anno, sarà sconvolto da una serie di nuove figure. In primis quella di Mike Krack, ex capo del motorsport per BMW. Prenderà il ruolo di team principal, precedentemente occupato da Otmar Szafnauer. Ad aprile, inoltre, alla squadra si unirà Dan Fallows, assunto come nuovo Direttore Tecnico. Fallows giungerà nella squadra direttamente dalla sua avventura in Red Bull. E con la sua esperienza dovrà aiutare la squadra a crescere.