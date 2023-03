La dichiarazione “shock” di Hakkinen: “È al livello di Verstappen”

McLaren fatica, ma tra le mani ha un gioiellino come Norris che, secondo Hakkinen, non ha nulla in meno di Max Verstappen

Mika Hakkinen conosce molto bene la scuderia di Woking, team con il quale ha vinto i suoi due titoli mondiali, e apprezza notevolmente il talento di Lando Norris, 23enne alla quinta stagione in arancione. Si può dire che il finlandese sia proprio un fan del giovane britannico, che ritiene possa totalmente rientrare nel gruppo delle giovani superstar della Formula 1. Le dichiarazioni di Hakkinen parlano chiaro: “Norris ha un talento straordinario, non c’è dubbio: è allo stesso livello di Leclerc, Verstappen e Sainz. È un pilota molto veloce, ha ottenuto molto, o meglio ha mostrato risultati convincenti in modo costante“. Queste le parole a Unibet International.

La scuderia dovrà attendere per i risultati

McLaren non ha avuto un inizio di stagione dei più rosei: nel GP inaugurale in Bahrain, Piastri è stato costretto al ritiro mentre Norris ha terminato la gara come ultimo tra coloro che hanno raggiunto il traguardo. Il britannico ha faticato molto ed è stato obbligato a effettuare sei pit stop. Anche Hakkinen si rende conto delle difficoltà del team di Woking e ritiene che la squadra abbia aspettative piuttosto basse. Allo stesso tempo è sicuro che entro qualche anno, McLaren riuscirà a trarre i frutti del proprio lavoro.

“Non credo che la McLaren abbia aspettative molto alte quest’anno”, ha spiegato. “Sanno che il loro reparto di sviluppo, i loro sponsor e i loro partner sono giganti della tecnologia di livello mondiale. La McLaren ha il loro sostegno, ma il team sa di non essere ancora a posto. Hanno bisogno di un paio di anni in più. Sono in gioco per il lungo periodo e hanno buoni partner. Come ho detto, quest’anno potrebbero esserci dei risultati, ma credo che le vere prestazioni si vedranno tra un paio d’anni“.