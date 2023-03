McLaren: come 15mm hanno distrutto una scuderia

McLaren afflitta da innumerevoli problemi inizia il 2023 nel peggiore dei modi

Per McLaren, la prima gara ha già dimostrato vistosi problemi in questo inizio 2023. L’estate scorsa i team e la FIA hanno concordato un aumento di 15 mm dell’altezza del bordo del fondo come parte di un tentativo di affrontare il porpoising.

Dopo aver provato la nuova specifica nella galleria del vento, la McLaren ha deciso che sarebbe stato difficile recuperare le prestazioni con la vettura 2023 visto il pacchetto scadente di cui si è dotata.

Così, a settembre, il team ha deciso di intraprendere una strada diversa. Uno che offriva molto più potenziale.

Tuttavia, la chiamata è stata fatta troppo tardi per preparare il nuovo pacchetto completo per il Bahrain. Motivo per cui il team punta invece a fare un grande salto quando verrà introdotto a Baku.

“Siamo tutti d’accordo su questo come protezione contro il porpoising, che è molto sensato dato che l’anno scorso era ancora un problema piuttosto importante. Ora non è più una grande minaccia e già a metà dello scorso anno ha iniziato a migliorare per tutti”

“Sembra una cifra irrisoria, ma questi fondi sono enormi e incredibilmente sensibili. Quindi, quando l’abbiamo fatto sulla nostra macchina, in realtà ci ha dato una perdita molto maggiore del previsto”.

“Sembra essere correlato alla geometria del bordo del fondo.” Key ha affermato che il cambiamento ha danneggiato maggiormente la McLaren a causa del percorso aerodinamico che aveva intrapreso con la MCL36 dell’anno scorso.

“Se guardi l’anno scorso, c’erano due campi che cominciavano a svilupparsi. Uno in cui eravamo noi gli unici a perseguire e uno in cui probabilmente c’erano le altre squadre”, ha spiegato. “E quando abbiamo fatto quel passo [15mm], è stato davvero un grande colpo per noi. E poi cercando di recuperare con quello che sapevamo in quel momento, e questo era il periodo di settembre, pensavamo già che non funzionasse, in realtà dobbiamo cambiare completamente direzione con queste geometrie”.

La puntata è stata troppo alta per gara 1

“Sono progetti molto grandi e complessi. Ci siamo accorti tardivamente dell’errore“.

Key insiste sul fatto che il motivo per cui il team non si è affrettato a portare il nuovo pacchetto completo alla prima gara in Bahrain era perché voleva assicurarsi che fosse completamente sviluppato e compreso.

“Non era come se stessimo bighellonando e pensando a cosa fare”, ha detto. “Ci è stato in qualche modo imposto dalla necessità di preparare comunque una monoposto”.

“Ci vuole un po’ per sviluppare queste cose. Abbiamo provato a farla andare per gara uno, ma non è abbastanza matura”.

“Avrebbe dovuto funzionare un po’ meglio. Ma con questi fondi, devi mantenere la stabilità, ed è stato un assetto un po’ rischioso per la prima gara. Guardando la realtà, siamo dove siamo e ci riprenderemo“. Per McLaren i problemi sembrano comunque destinati a continuare, almeno per la prima parte di questo 2023.