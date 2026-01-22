Bahrain, si torna in pista per i test pre-stagione

Test pre-stagionali in Bahrain: monoposto nuove in pista e diretta tv parziale

La Formula 1 è pronta a tornare in pista con i test pre-stagionali in Bahrain. Il primo appuntamento è fissato dall’11 al 13 febbraio, seguìto da una seconda sessione dal 18 al 20 febbraio. Prima di trasferirsi in Medio Oriente, i team avranno a disposizione tre giorni di prove: dal 26 al 30 gennaio, infatti, le squadre potranno testare le nuove monoposto 2026 sul circuito di Barcellona.

Entrambi i test del Bahrain avrebbero dovuto essere trasmessi integralmente in diretta. Ma, secondo la programmazione di F1TV, la prima sessione di tre giorni sarà visibile solo per un’ora al giorno, a partire dalle 16:00 italiane. La seconda settimana di test, invece, verrà trasmessa regolarmente dalle 10:00 del mattino.

Formula 1 2026: McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari pronti alla sfida

Manca sempre meno al primo Gran Premio della stagione 2026, che si terrà l’8 marzo sulla pista di Melbourne. L’attesa cresce: tifosi e addetti ai lavori sono curiosi di scoprire il livello raggiunto da ciascuna squadra. Soprattutto alla luce del nuovo regolamento sulle power unit, che potrebbe ridisegnare gli equilibri in pista.

La McLaren punta a partire forte e a riconfermarsi. Mentre Red Bull e Mercedes vogliono mostrare i progressi ottenuti durante l’inverno, con le nuove soluzioni tecniche che, secondo le voci, avrebbero già permesso di guadagnare qualche decimo al giro. Dal canto suo, Ferrari spera di tornare protagonista e, dopo un’altra stagione deludente, di inserirsi fin da subito nella lotta per la vittoria.

Tra le assolute novità di quest’anno ci sono Audi e Cadillac, che fanno il loro ingresso nel Mondiale, mentre l’osservata speciale è Aston Martin, progettata e sviluppata dall’ingegnere e team principal Adrian Newey. Non resta che far partire il conto alla rovescia verso l’inizio di questo Mondiale, che promette di riservare molte sorprese.