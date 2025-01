Brown: McLaren pronta a contribuire al pagamento degli steward

McLaren contribuirà al pagamento degli steward professionisti nell’immediato futuro

Zak Brown sostiene l’idea che i team di Formula 1 contribuiscano finanziariamente agli steward a tempo pieno. Il CEO della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato di accogliere con favore la decisione della FIA di rendere più professionali gli steward di gara della Formula 1 e suggerisce che i team potrebbero contribuire ai propri stipendi.

La FIA sta lavorando a un nuovo dipartimento per gli ufficiali di gara, con l’obiettivo di formare ufficiali di gara più qualificati, tra cui steward e direttori di gara, mentre il presidente Mohamed Ben Sulayem lancia l’allarme su quella che ritiene essere una mancanza di ufficiali formati.

L’anno scorso Sulayem è intervenuto anche per licenziare i direttori di gara Niels Wittich e Janette Tan, nonché lo steward di lunga data Tim Mayer, mentre mercoledì mattina Johnny Herbert si è dimesso dalla carica di steward di gara a causa del disagio suscitato dalla combinazione di attività di arbitraggio e di giudizio.

Un elemento chiave è il desiderio di avere più funzionari retribuiti a tempo pieno, anziché affidarsi ai volontari come avviene attualmente, anche se restano dubbi su chi pagherebbe il conto.

Nikolas Tombazis afferma: “Sta diventando un po’ ingiusto affidarsi solo alle persone perché lo facciano con il loro buon cuore. Vogliamo rivolgerci a un organismo più professionale in futuro”.

Basta volontari. Serve una posizione seria per gli steward

“Questo non significa escludere i volontari, ma avere un organismo che possa trascorrere il lunedì mattina dopo una gara analizzando ogni singola decisione, assicurandosi che sia stata presa correttamente e valutando cosa potrebbe essere migliorato”

Intervenuto mercoledì all’Autosport Business Exchange di Londra, il presidente della McLaren Brown ha dichiarato che avrebbe accolto con favore l‘assunzione a tempo pieno da parte della FIA di commissari di gara e che avrebbe accettato che la McLaren versasse una percentuale sui loro stipendi.

“Avere degli steward part-time e non retribuiti in uno sport multimiliardario in cui tutto è in gioco per prendere la decisione giusta… non credo che saremo destinati al successo senza degli steward a tempo pieno”, ha affermato Brown.

“Gli individui vanno bene, ma il regolamento è troppo restrittivo. Vorrei che facessimo un passo indietro, lo allentassimo. Avere degli steward a tempo pieno che possano prendere una decisione più soggettiva sul fatto che sia giusto o sbagliato”.

Brown ha affermato che le squadre devono essere disposte a contribuire alla gestione professionale se vogliono dei miglioramenti nel sistema attuale, che è spesso criticato.