In arrivo la serie di Keanu Reeves su Ross Brawn

Keanu Reeves ha presentato il documentario in uscita su Disney+ nel 2023 incentrato sulla storia di Ross Brawn

Keanu Reeves, da sempre appassionato di motori, si cimenta adesso in una serie tv basata sulla storia di uno dei protagonisti del motorsport, Ross Brawn. Le sue vicende vengono ricordate quasi come un “miracolo”: Brawn entrò nel mondo della Formula 1 lavorando come direttore tecnico per Benetton e Ferrari e poi come team principal per Honda.

Il vero salto avvenne quando nel 2009 rilevò quest’ultima per trasformarla nel team Brawn GP. Il successo fu immediato, anche se breve. Nella stagione 2009, grazie a due grandi piloti come Jenson Button e Rubens Barrichello, la Brawn GP vinse sia il mondiale piloti (con Button), sia quello costruttori. Nonostante ciò la favola durò poco poiché, già nel novembre di quello stesso anno, Brawn cedette la scuderia a Mercedes.

La storia di Ross però continuò a essere costellata di grandi traguardi: la casa tedesca, infatti, gli affidò la gestione sportiva e Brawn fu uno dei personaggi che contribuì a costruire il futuro dominio del team. Oggi lo vediamo nelle veti di direttore generale e responsabile sportivo di Formula 1, carica che ricopre dal 2017.

“È una storia straordinaria e impressionante”

Keanu Reeves non è nuovo in Formula 1. Appassionato tifoso, era presente nel paddock proprio a Silverstone, dove a fornito i primi dettagli sul nuovo progetto. “Vogliamo raccontare questa storia straordinaria e impressionante. C’è molto di cui parlare. Un amico mi ha raccontato la storia ed ero così scioccato… All’epoca lavorava per la Brawn nella pubblicità ed è il produttore/regista, quindi abbiamo detto “Andiamo a raccontare quella storia, proviamo a raccontarla“, sono state le parole dell’attore riportate da Variety.

“È stato fantastico poter saperne di più su quello che è successo in Formula 1 quell’anno. Non si trattava solo di auto, nuove regole ecc. C’era molto da fare allora. Il mondiale quell’anno è stato semplicemente straordinario. Voglio dire, è sempre stato straordinario, ma in quell’anno con la Brawn GP penso che sia successo qualcosa di veramente speciale“.

La serie su Ross Brawn sarà un documentario in quattro parti, la cui uscita è prevista per ottobre 2023. Il nuovo progetto di Keanu Reeves si inserisce in una scia di rinnovato interesse per il mondo della Formula 1, dovuto anche al successo della serie Netflix Drive to Survive. Altri grandi nomi, infatti, si stanno cimentando nel racconto di questo sport: tra tutti spicca quello di Brad Pitt, che sta lavorando con gli Apple Studios a una serie su Bernie Ecclestone.