Imola in pole position per un posto nel calendario 2021

Secondo le ultime indiscrezioni, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari sarebbe prossimo alla sostituzione del Gran Premio del Vietnam

La testata RaceFans.net riporta che l’autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, situato nel comune bolognese di Imola, è il candidato più forte nella corsa alla sostituzione del Gran Premio del Vietnam del 2021, annullato per il secondo campionato di fila, il cui debutto nel calendario è stato rinviato almeno fino al 2022. La slot da occupare è quella della quarta gara, rimasta ancora senza assegnazione.

La stagione 2020 è stata completamente rivista a causa della pandemia di Coronavirus che ha paralizzato per settimane il pianeta. 17 GP hanno sostituito le iniziali 22 gare, in un divertente susseguirsi di piste del passato ed esordi assoluti. Imola si è unita al Nurburgring e all’Istanbul Park dopo lunghi anni di attesa, affiancati dal Mugello e da Portimao.

Secondo le indiscrezioni, Imola, Portimao e Istanbul Park sono le piste emerse per riempire il posto vacante nel calendario 2021. Imola, come anzidetto, sarebbe la favorita. “Tuttavia – scrive RaceFans.net –, un ritorno all’Istanbul Park, in Turchia, per un evento nell’ultimo fine settimana di aprile, è ritenuto improbabile in quanto coinciderebbe con il Ramadan”.

Le parole speranzose di Bonaccini per Imola in F1 anche nel 2021

Già dopo la fine del Gran Premio vinto da Lewis Hamilton, il presidente della giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, aveva chiarito che l’obiettivo principale della Regione fosse la permanenza a tempo pieno nel calendario della categoria regina del motorsport. “Sia gli esperti che i piloti erano tutti entusiasti della bellezza del luogo e, soprattutto, della pista”, ha affermato a motorsportweek.com. “Abbiamo fortemente voluto il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni, insieme al Comune, alle istituzioni locali e al management di Formula Imola”

“È con la stessa squadra con cui lavoreremo fin da subito per la conferma del GP dell’Emilia-Romagna di Imola anche il prossimo anno. E per il suo stabile inserimento in calendario. È un periodo difficile ma abbiamo dimostrato ancora una volta che non ci fermiamo e che sappiamo guardare avanti”, ha poi concluso.