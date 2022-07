Illegalità del fondo: la denuncia (e la speranza) di Wolff

I vantaggi che secondo Wolff i suoi competitors guadagnano dall’illegalità del loro fondo potrebbero sparire dal GP del Belgio

Wolff non demorde: la lotta contro i suoi avversari continua, denunciando l’illegalità del fondo di molte delle vetture in pista. Il team principal della Mercedes ricorda infatti a tutte le squadre con fondi flessibili che questa parte della loro vettura va contro il nuovo regolamento sportivo. Ritenendo che in vista della nuova direttiva che entrerà in vigore dal GP del Belgio, saranno in molti i team a dover apportare delle modifiche.

Wolff sostiene infatti che da questo spostamento del fondo i suoi competitors guadagnino vantaggi non indifferenti. Eppure, lui è sicuro che da Spa questi vantaggi spariranno: “Penso che i fondi flessibili andranno via per Spa e otterremo chiarimenti in merito nei regolamenti la prossima stagione” ha dichiarato, come riportato dal sito web Racing News 365. “Alcune squadre hanno degli skid che scompaiono quando la monoposto tocca il fondo. E quegli skid sono il limite per tutti di usura del suolo che puoi avere“.

Wolff ricorda infatti che secondo il regolamento non è consentito un movimento superiore al millimetro. Tutte le squadre che sfruttano quindi un fondo del genere, hanno secondo Wolff guadagnato un vantaggio illegale. “Se quello slittamento può scomparire miracolosamente, è chiaramente contro il regolamento. O se c’è un fondo che può muoversi o che semplicemente si sposta più lontano di quanto consentito dal regolamento” ha ricordato. “La tolleranza è di un millimetro, e se si sposta più di quella distanza all’interno della vettura, ovviamente stai guadagnando prestazioni extra con quel fondo” conclude l’austriaco.