GP Francia: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

La Francia è stata la prima nazione ad ospitare una gara automobilistica, siamo nel 1906, quando non esisteva ancora il campionato del mondo di Formula 1.

Poi dal 1950 fino al 2008, ad eccezione dell’edizione 1955, cancellata a causa del disastroso incidente alla 24 ore di Le Mans, il Gran Premio di Francia è sempre stato nel calendario di F1.

Nel 2018 si è ritornati a correre a “Le Castellet” sul Circuito Paul Ricard situato nel sud della nazione transalpina.

GP Francia orari TV

l week-end avrà inizio venerdì 18 giugno 2021 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 11:30 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:00. Sabato 19 giugno 2021 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà domenica 20 giugno 2021 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e su F1world. Mentre il canale TV8 si occuperà della differita.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV del GP di Francia dalle dirette su SKY elle differite di TV8.

Venerdì 18 Giugno 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:30 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 19 Giugno 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita



Qualifiche – Dalle ore 19:00* – Differita su TV8

Domenica 20 Giugno 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00* – Differita su TV8

* gli orari della differita, del GP di Francia in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il Gran Premio di Francia in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Le Castellet

Giri: 53

Lunghezza giro: 5.842 Km

Prima gara disputata: 1950

Web: www.circuitpaulricard.com

