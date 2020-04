Il ritratto di Hamilton fatto da un ex ingegnere

Un ex ingegnere della Manor, Graeme Lowdon, ha condiviso sui suoi social network la sua passione per l’arte, oltre a quella per i motori.

Lowdon era il capo e direttore del team Manor di Formula 1 e supervisore di Manor Motorsport nel campionato WEC. Dopo aver lasciato la classe regina del motorsport nel 2015, ha iniziato a condividere dei ritratti fatti da lui raffiguranti per lo più piloti di Formula 1, del presente e del passato.

Recentemente, ha mostrato un ritratto di Lewis Hamilton fatto con la macchina da scrivere. Non è la prima volta che Lowdon si è cimentato a disegnare Hamilton. Lo ha già fatto nel 2017, e a mano. Ed è interessante notare che quella volta era su un volo di ritorno dopo una gara. Sono quelli infatti i momenti in cui l’ingegnere e artista trova più ispirazione.

I’m staying in and I’m staying occupied! I’m not the best letter-writer so this weekend I typed this picture of six-time F1 World Champion @LewisHamilton on a typewriter (well, why not!). 2nd pic shows a closer look. I hope you like it! Stay safe, stay in, stay healthy. pic.twitter.com/b4HXYuOPyK — Graeme (@graeme_lowdon) April 4, 2020

Un altro ritratto particolarmente ben riuscito è quello che ha fatto su Ayrton Senna, disegnato su un foglio di carta con solo una matita come strumento.

Due anni fa inoltre uno dei suoi disegni divenne un’iniziativa benefica a favore dell’Associazione Jules Bianchi. Il pilota francese morì in un tragico incidente in Giappone quando Lowdon era responsabile della squadra Manor.