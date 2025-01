Il pulsante 3 in uno che hai sempre sotto il naso ma non usi mai nel modo giusto | Estate, inverno e traffico, le funzioni nascoste di un bottone che non conosci come credi

Il pulsante 3 della vostra auto vi risolverà molti problemi in inverno, estate e anche in merito al traffico. Questa funzione nascosta non tutti la conoscono, per questo dovete usarla nel modo giusto.

Capita spesso che nelle auto ci sono tasti segreti e funzioni sconosciute che soltanto i “nerd delle auto” conoscono o i vari rivenditori e meccanici. Sono informazioni che dovreste conoscere tutti in quanto vi miglioreranno sicuramente la vita.

Alcune di queste funzioni misteriose sono disponibili soltanto in alcune marche di veicoli, altre invece sono raggiungibili da qualunque auto da una certa data di immatricolazione in poi. Per questo fareste meglio a fare una ricerca approfondita per conoscere al 100% la vostra auto.

Tra questi trucchi, c’è il pulsante 3, che non tutti conoscono ma che dovreste usare nel modo giusto. In estate, in inverno e nel traffico avrete risolto i vostri problemi con questo bottone.

Le funzioni nascoste delle auto

Sono svariate le funzioni nascoste che potrebbero migliorarvi la vita con la vostra auto. Come dicevamo, alcune sono personalizzate per i vari modelli, come per esempio il portaoggetti sotto il sedile della Tesla, altri invece sono alla portata di tutti i modelli, come per esempio il pulsante all’interno del vano portaoggetti che aprendosi, vi permetterà di lavare il filtro dell’aria condizionata.

Molti automobilisti hanno aperto dei forum specifici dove trattano questo genere di informazione, indicando i vari segretucci che le vostre auto riportano. Molti tra l’altro, sono segnati chiaramente sul manuale che in pochi leggono però.

Il pulsante 3 che vi “aprirà un mondo”

Voi sapevate che quel pulsante 3 presente nelle auto, se lo utilizzate nella maniera giusta, vi risolverà un tipico problema che si presenta in estate, in inverno e durante il traffico. Prendete nota di questa funzione nascosta. Detto ciò, come riporta Massimo Bonarrigo su linkedin.com, grazie a quel bottone potrete fare in modo che l’aria all’interno del veicolo possa ricircolare.

Questo tasto ha molteplici funzioni:

In estate: premendo questo pulsante, potrete raffreddare più velocemente l’auto, mantenendo l’aria fresca del clima in circolo, riducendo così lo sforzo e quindi i consumi del sistema AC;

In inverno: disattivando questo pulsante, potrete prevenire il fastidioso effetto dei vetri appannati, facendo così entrare aria fresca;

Se l’auto è rimasta al sole: in questo caso, disattivate questo pulsante per 1 minuto, in modo da far uscire l’aria calda;

In merito al traffico: attivandolo sia in estate che in inverno, potrete ridurre fino al 20%, l’ingresso di aria inquinata nell’abitacolo.

Utilizzandolo nella maniera corretta, questo pulsante 3, come potete vedere in figura, vi aiuterà in diversi contesti, non credete?