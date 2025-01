Parchimetro, con la truffa del ferretto i furboni diventano milionari | Ecco perché usare solo la carta per pagare

Attenzione alla truffa del ferretto nel parchimetro. Questi “furboni” diventano milionari a spese vostre, per questo motivo in molti utilizzano solo la carta per pagare.

I delinquenti stanno adottando tecniche sempre più sofisticate, per cercare di imbrogliare le povere vittime, le quali non si aspettano sempre i loro colpi bassi. Per quanto oggi giorno, abbiamo svariati canali di comunicazione, dove poter restare aggiornati sulle varie truffe, ce n’è sarà sempre una nuova ancora sconosciuta.

Oggi giorno bisogna prestare attenzione a tutto, in quanto gli imbrogli arrivano in tutti i settori, dalle auto, ai messaggi fraudolenti sul vostro smartphone, fino ad arrivare alle finte forze dell’ordine che suonano al citofono di casa.

In queste ore, ha sconcertato la notizia che è tornata un antico imbroglio, parliamo della truffa del ferretto per il parchimetro. I delinquenti diventano milionari alle vostre spalle, per questo motivo in molti utilizzano soltanto la carta per pagare.

Le truffe rese note al parchimetro

In realtà, non è così semplice trovare un metodo di pagamento sicuro, visto che sono svariate le truffe di cui si è a conoscenza ai danni del parchimetro. Se le inventano un po’ tutte, oltre alla truffa del ferretto di cui vi parleremo a breve, c’è stato chi è riuscito a manomettere la fessura che ospita il bancomat o la carta, in modo da clonarvi la carta e carpire i vostri dati bancari.

C’è chi ha alterato il QR Code, in modo da indirizzare il dispositivo verso una pagina totalmente differente da quella del gestore stradale e così via. Insomma, bisogna fare molta attenzione in quanto la truffa è sempre dietro l’angolo.

La truffa del ferretto

Tra le varie frodi messe a segno dai malviventi, ce n’è una che è tornata a fare visita agli ignari cittadini. È successo a Torino qualche giorno fa, ma è nota in tutta Italia, parliamo della truffa del ferretto nel parchimetro. Questi “furboni” diventano milionari ai danni del vostro budget, il quale viene irreparabilmente compromesso. Molti usano solo la carta per pagare ma alla fine come abbiamo visto nel paragrafo precedente, non c’è molta differenza.

A ogni modo, questo trucco è molto gettonato, in quanto l’imbroglione mette un ferretto o un qualunque arnese che blocca le monete nell’apposita fessura, affinché queste non cadano all’interno della macchina. Quando l’automobilista nota che l’importo è sempre pari a zero, prova ad annullare, ma i soldi non saranno rimborsati, essendo bloccati. In questa maniera, quando il cittadino si allontanerà per cercare un altro parchimetro, il malvivente toglierà il ferretto e si porterà via i soldi incastrati. Le vittime di questa truffa hanno fatto denuncia e speriamo che questo fenomeno possa essere fermato quanto prima.