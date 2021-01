Il motorsport saluta Andrián Campos

Il mondo della Formula 1 piange Adrián Campos, personaggio di rilievo scomparso questa notte a soli 60 ani che ha dedicato la sua vita alle quattro ruote.

A dare l’annuncio dell’improvvisa scomparsa di Adrián Campos è stato il suo stesso team tramite i loro canali social. Se ne è andato nella notte, a soli 60 anni, l’ex pilota di Formula 1, fondatore della Campos Racing ma non solo. Se ne è andato un uomo che, con la sua passione, è stato uno dei protagonisti di questo sport. Prima al volante della Minardi disputando ventuno GP tra il 1987 e il 1988, e poi con la creazione di una propria squadra nel 1998.

Hoy es el día más triste en la historia de Campos Racing. Nuestro Presidente y fundador, Adrián Campos Suñer, nos ha dejado. Su corazón dejó de latir, pero su memoria será el motor que nos mantendrá a todos luchando por seguir su legado… Descanse en Paz. pic.twitter.com/W7tPSL8WHN — Campos Racing (@CamposRacing) January 28, 2021

PUNTO DI RIFERIMENTO

Tra i suoi meriti più grandi c’é stata la volontà di creare in Spagna un movimento legato alla Formula 1, precedentemente inesistente perché tutto “era rally e moto“. Tra i giovani piloti spagnoli che insieme al valenciano hanno condiviso lo stesso sogno c’é ne é stato uno in particolare che ha fatto fortuna per il suo talento: Fernando Alonso. Oltre all’asturiano (capace di vincere due mondiali – 2005 e 2006), altri piloti sono riusciti grazie a Campos ad arrivare nella massima categoria come Marc Gené e Lando Norris.

Nel 2005 la Campos Racing fa il suo debutto in GP2 (ora Formula 2) e nel 2008 conquista il suo primo titolo in categoria. Nel 2009 lo spagnolo ottiene l’iscrizione della Campos Grand Prix nel campionato 2010 di Formula 1; ma le difficoltà economiche lo costringono a vendere il team che poi debutterà come Hispania Racing Team (HRT). L’attività nella categorie minori in questi ultimi dieci anni si è ampliata tanto che nel 2015 il team fa il suo esordio anche nell’allora GP3 (ora Formula 3).

Alla triste notizia non sono di certo mancati messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo del motorsport. Team, piloti e anche altri personaggi legati a questi ambiente che hanno riconosciuto come Andrián Campos sia stato, senza alcun dubbio, un punto di riferimento non solo in Spagna ma anche a livello internazionale.