McLaren annuncia la data di presentazione della MCL35M

La McLaren ha annunciato la data di presentazione della sua vettura per la stagione 2021, la MCL35M. Si terrà il pomeriggio del prossimo 15 febbraio a Woking

La McLaren è il secondo team della categoria regina ad annunciare la data di presentazione della sua monoposto per il 2021. La vettura, che si chiama MCL35M con la ‘M’ in riferimento alla motorizzazione Mercedes, sarà mostrata dal McLaren Technology Center lunedì 15 febbraio alle 20:00 CET. Daniel Ricciardo e Lando Norris saranno presenti all’evento. Nonostante le monoposto del 2021 seguano una continuità e non un netto cambiamento, il team di Woking ha affermato di aver dovuto progettare una vettura quasi completamente nuova per via del nuovo motore Mercedes.

“A differenza degli altri team di Formula 1, che utilizzeranno gran parte delle proprie monoposto della scorsa stagione per la stagione 2021, nel caso del nostro team sarà diverso. Ciò perché saremo motorizzati Mercedes” afferma Piers Thynne, direttore di produzione della McLaren, nelle dichiarazioni raccolte dal portale web Racer. “Lavorare con un motore di un grande spessore, come quello della Mercedes, ha portato molti cambiamenti perciò è come se avessimo sviluppato una nuova vettura. Il numero di nuove parti per la MCL35M è fondamentalmente lo stesso di quando abbiamo costruito la MCL35″ prosegue il direttore di produzione della McLaren.

SIGNIFICATIVE MODIFICHE SONO STATE APPORTATE ALLA VETTURA

“La parte posteriore del telaio e il cambio attorno al motore sono stati modificati in modo significativo per accogliere il nuovo propulsore. Cambiare il propulsore altera notevolmente l’architettura della vettura e il modo in cui tutto è organizzato, quindi è cambiato l’intero design“, ha così concluso Thynne. Al momento soltanto McLaren e Alfa Romeo hanno annunciato le date di presentazione delle loro vetture, rispettivamente il 15 e 22 febbraio. Ecco di seguito il rombo del motore della vettura di Woking: