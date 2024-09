Il minuscolo oggetto che dovresti avere sempre a bordo per evitare un brutto incidente

Un piccolo gesto può prevenire incidenti gravi; con questo minuscolo oggetto puoi fare una grande differenza per la tua sicurezza stradale

Quante volte, dopo un temporale o mentre sfrecciamo su strade polverose, abbiamo azionato i tergicristalli per ritrovarci con una visibilità compromessa a causa di un getto d’acqua irregolare o insufficiente? Questo fastidioso inconveniente, oltre a essere frustrante, può rappresentare un serio pericolo per la sicurezza stradale.

Spesso diamo per scontata la visibilità perfetta mentre guidiamo, ma sono proprio i piccoli dettagli a fare la differenza in termini di sicurezza stradale. La visibilità è fondamentale per guidare in sicurezza. Un parabrezza non pulito correttamente può causare abbagliamenti, offuscamento e difficoltà a individuare ostacoli. La causa, spesso sottovalutata, risiede nell’ostruzione degli augelli spruzzacqua.

Gli augelli spruzzacqua, quei piccoli fori da cui fuoriesce il liquido lavavetro, possono ostruirsi a causa di incrostazioni di calcare o altre impurità presenti nell’acqua. Un getto d’acqua non uniforme o insufficiente può compromettere la visibilità durante la guida.

Per questo è importante controllare l’efficienza degli ugelli spruzzacqua. Questi minuscoli componenti, nascosti sotto il cofano, svolgono un ruolo cruciale nel mantenere pulito il parabrezza e garantire una visibilità ottimale in ogni condizione atmosferica.

La pulizia degli augelli

Polvere, insetti, residui di sapone, polline resine e altri contaminanti possono bloccare parzialmente o completamente l’uscita dell’acqua dagli augelli, soprattutto in ambienti urbani o rurali. Anche il calcare presente nell’acqua, che si deposita sulle pareti interne degli augelli, ne riduce il diametro e forma incrostazioni che possono ostruire completamente il flusso. Inoltre, durante l’inverno, l’acqua contenuta negli augelli può ghiacciarsi, espandendosi e danneggiando internamente i componenti.

La pulizia degli augelli spruzzacqua è un’operazione semplice e veloce che può fare una grande differenza per la tua sicurezza stradale. Dedicare qualche minuto a questa manutenzione periodica ti consentirà di godere di visibilità ottimale in ogni condizione atmosferica. Per ripristinare un getto d’acqua potente e uniforme, è sufficiente disostruire regolarmente gli augelli spruzzacqua. Un semplice spillo può fare miracoli!

Gli augelli si trovano solitamente nella parte inferiore del cofano, vicino ai tergicristalli. Accendi il comando del lavavetro per individuare gli augelli ostruiti. Utilizzando lo spillo, rimuovi delicatamente le ostruzioni presenti all’interno degli augelli. Fai attenzione a non danneggiare i fori. Aziona nuovamente il lavavetro per eliminare eventuali residui. In commercio esistono anche prodotti, sotto forma di spray o liquidi da aggiungere al lavavetro, specifici per la pulizia degli augelli spruzzacqua, che aiutano a prolungarne l’efficienza.