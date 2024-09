GP dell’Azerbaijan, ecco il listone di sanzioni, ammonizioni, multe e assoluzioni della FIA | Si sono sbizzarriti

Baku ha lasciato l’amaro in bocca alla Ferrari, riaperto il Mondiale e lasciato sanzioni ammonizioni, multe e assoluzioni.

Pochissimi sorpassi, come nelle previsioni di un Gran Premio dal circuito cittadino. Ma nessuna Safety Car, ormai un’eccezione e non più la regola. Ha vinto Oscar Piastri, mostrando un talento da prospetto di player.

La maledizione azera ha colpito Charles Leclerc scuro in volto e con l’amaro in bocca, alla sua quarta pole di fila non è arrivata ancora una vittoria che la Ferrari poteva ottenere con qualche cura dei dettagli in più, al netto di una McLaren attualmente più forte di tutti.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan lascia in dote uno storico sorpasso, quella della McLaren sulla RedBull. Un sorpasso storico per due ordini di motivi. Il primo riguarda la fine della lunga leadership del team di Milton Keynes, dopo 2 anni e 4 mesi che era in vetta: era il 22 maggio 2022, Gran Premio di Spagna, e l’1-2 ottenuto da Verstappen-Perez aveva permesso al team austriaco di superare la Ferrari e dare il via al dominio in vetta alla classifica che è terminato solo in occasione della gara in Azerbaigian.

Il secondo riguarda il nuovo che avanza, o meglio che ritorno. Erano dieci anni che la McLaren non guardava tutti dall’alto. Per il Mondiali Piloti è più complessa la storia, un Verstappen in crisi ha comunque 59 punti di vantaggio su Norris. Ma Lando continua a essere padrone del proprio destino: se dovesse vincerle tutte, sarà lui il nuovo campione.

Casi gravi (e non)

Baku ha lasciato in dote anche alcuni casi. Quello più grave riguarda Pierre Gasly, che in qualifica aveva ottenuto un lodevole 13° posto con l’Alpine A524, è stato squalificato. Il motivo non è altro che il superamento del flussometro.

È il quarto pilota ad essere squalificato da una sessione di qualifica nel 2024: il francese si unisce ad Alex Albon (GP dei Paesi Bassi) e alla Haas di Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg (GP di Monaco). Gasly è partito dalla penultima fila con Guanyu Zhou, sanzionato per aver modificato diversi elementi della sua power unit. Dalla pitlane Lewis Hamilton ed Esteban Ocon.

Un semplice incidente di gara

Alla fine nessun provvedimento per il super incidente dopo la curva 2 tra Sainz e Checo Perez, in quel giro 50 da nodo in gola. I commissari hanno esaminato come si è verificato l’incidente, non le conseguenze.

Per i commissari nessuno dei due piloti ha sterzato in modo irregolare. Sainz era sulla sua normale traiettoria e si è mosso leggermente, Perez si è spostato di circa mezza auto più lontano dallo stesso muro, essendo più parallelo al muro destro. Nulla di insolito comunque, Perez, ma avrebbe potuto fare di più per evitare Sainz, ma è un incidente di gara.