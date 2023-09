Il Giappone svela una crepa nella line up Russell-Hamilton

La lotta Hamilton contro Russell ha infiammato il Giappone: ma è un bene per il team?

Hamilton e Russell hanno offerto spettacolo a Suzuka. I due compagni di squadra della Mercedes si sono sfidati più volte nel corso della gara. Il commentatore di Formula 1 Peter Windsor ritiene che la tensione tra George Russell e Lewis Hamilton al GP del Giappone dimostri il motivo per cui quest’ultimo fosse così interessato a mantenere Valtteri Bottas alla Mercedes oltre il 2021. Dopo che Russell aveva superato Hamilton alla chicane finale nelle prime fasi della gara, quest’ultimo lo ha subito ripassato sul rettilineo principale. Conseguentemente, ha costretto il suo compagno di squadra a uscire di pista alla Spoon Curve.

Durante gli ultimi giri, la scuderia ha costretto Russell, in gara con una sosta sola, a cedere il quinto posto a Hamilton, che aveva fatto due soste. Il giovane britannico ha concluso la gara settimo dopo essere stato sorpassato anche dalla Ferrari di Carlos Sainz. Russell è arrivato al team di Brackley all’inizio del 2022 come sostituto di Bottas. Il pilota finlandese aveva agito come scudiero di Hamilton durante la sua vittoriosa serie di campionati del mondo consecutivi tra il 2017 e il 2020. Parlando tramite il suo canale YouTube, Peter Windsor teme che l’arrivo di Russell abbia disturbato l’equilibrio tra i piloti alla Mercedes.

Un equilibrio precario ma fondamentale

Il paragone con il legame che Hamilton aveva con Bottas e la dinamica tra Max Verstappen e Sergio Perez attualmente alla Red Bull è immediato. Windsor teme inoltre che ci possano essere problemi se la Mercedes riuscisse a fornire ai suoi piloti una vettura vincente nel 2024. Dopo la lotta tra Hamilton e Russell in Giappone, ha dichiarato: “Si poteva notare che c’è sicuramente animosità tra i due ora – e questo non è una cosa positiva. Immagina se la Mercedes avesse una monoposto in grado di vincere il Campionato e questa fosse la gara decisiva: cosa sarebbe successo tra Lewis e George? La cosa positiva è che si parla di piazzamenti minori, e tutto quello che si può dire è: ‘Conta davvero così tanto?‘. Suppongo sia quello che si direbbe in sala conferenze più tardi“.

“Ma se riescono a trovarsi in una posizione in cui possono fare sul serio nel 2024 – una grande sfida, bisogna dire – allora come si gestirà lo squilibrio tra Lewis Hamilton e George Russell? Lewis preferiva Valtteri, perché era perfetto per l’equilibrio del team. Ciò è stato palese più che mai, dopo il Gran Premio del Giappone“. La decisione della Mercedes di far cedere la posizione a Hamilton nelle ultime tornate a Suzuka è stata fortemente influenzata dal team principal Toto Wolff. Wolff era assente in Giappone, ma si dice che abbia preso la decisione finale per porre fine alla battaglia tra i suoi piloti.

Elisabetta Bianco