Aston Martin: Jessica Hawkins al volante della AMR21

Jessica Hawkins alla guida della AMR21. E’ la prima donna a tornare sul sedile di una vettura del massima categoria automobilistica dopo ben cinque anni dall’ultima volta che è accaduto

La driver ambassador di Aston Martin Racing, Jessica Hawkins, ha guidato la AMR21. E’ successo settimana scorsa, 21 settembre, all’Hungaroring con la presenza anche di Felipe Drugovich. A far scalpore è il fatto che la pilota britannica sia la prima donna a tornare al volante di una vettura di Formula 1 dal 2018. L’ultima volta era stata Tatiana Calderon alla guida di una Sauber C37 per un filming day.

Il Team Principal di Aston Martin, Mike Krack, si è espresso così dopo le prestazione della Hawkins: “Jessica è un membro importante della nostra squadra piloti, per cui questo momento è speciale. Si è meritata questo test grazie al duro lavoro che ha effettuato. L’abbiamo vista prepararsi molto seriamente al simulatore e i risultati mostravano che era pronta per una prova su una vera vettura di Formula 1. E’ stato un momento fondamentale per la carriera di Jessica, che getta le basi per i progetti futuri“.

Le parole della Hawkins

Anche la pilota britannica ha voluto condividere le sue emozioni dopo questa esperienza. Queste le sue parole: “Aver potuto guidare la AMR21 è stato un qualcosa di indescrivibile. Solo io so quanto sudore, lacrime e sangue ho dovuto versare per arrivare a questo obiettivo. Sapevo da mesi che avrei provato questa esperienza, ma non ho potuto dirlo a nessuno, il che è stato parecchio difficile perché avrei voluto gridarlo al mondo intero“.

Jessica Hawkins infine conclude: “Guidare la AMR21 era un sogno che si è avverato e che ero pronta a realizzare da tempo. Le sensazioni che ti trasmette una vettura di Formula 1 sono indescrivibili e uniche al mondo. Niente è paragonabile alle accelerazioni e alle frenate di queste monoposto. Dopo aver terminato il test ho analizzato i dati e devo dire che mi ritengo orgogliosa della mia prestazione. Il mio obiettivo ora è impegnarmi per migliorare sempre e ispirare altre donne, facendo loro vedere che i sogni possono diventare realtà“.