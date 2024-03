Il futuro di Ricciardo é incerto: l’ultimatum di Marko

Un difficile inizio di stagione quello di Ricciardo. La voce di Helmut Marko non tarda ad arrivare: se non ci sono miglioramenti, Lawson potrebbe prendere il suo posto

Solo tre gare nella stagione 2024, eppure l’inizio non é dei migliori per Daniel Ricciardo. L’australiano, approdato in Visa Cash App a metá dello scorso anno, fatica ancora a mostrare il suo potenziale.

Ecco perché Helmut Marko ha dato a Ricciardo un ultimatum: se non ci saranno dei miglioramenti a breve, il suo sedile potrebbe passare a Liam Lawson per il resto della stagione. Proprio Lawson, come ricorderemo, era stato chiamato lo scorso anno a sostituirlo, quando proprio Ricciardo si era infortunato.

Lawson gode anche dell’ammirazione di Marko. Secondo un rapporto in Nuova Zelanda, questá opportunitá potrebbe arrivare molto presto – forse anche al GP di Miami. Dal canto suo, Lawson si é detto assolutamente pronto a sostituire Ricciardo, se c’é l’opportunitá.

Great performance from Daniel to make the moves and come so close to the points. He’ll get ‘em next time 👊 pic.twitter.com/sg97NNu6X9 — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) March 24, 2024

Il punto di vista di Ricciardo

Ricciardo ha insistito dicendo: “Credo di poterlo fare“. “É un processo in due parti. Per adesso, sto analizzando i dati, sto facendo domande agli ingegneri e sto parlando con loro”.

“Sicuramente avrei voluto cominciare la stagione diversamente e in modo migliore, ma continueró a scavare e a impegnare, sebbene ritengo che la vettura non sia cambiata di molto rispetto allo scorso anno”, ha aggiunto Ricciardo.

“La vettura si adatta a Yuki e non mi si addice, certamente non sento che sia qualcosa del genere. Penso che troveremo qualcosa. Ho pensato che sarebbe stato questo fine settimana. Forse è il prossimo e se non è il prossimo, continueremo finché non accadrà e succederà“, ha poi concluso.