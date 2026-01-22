Yuki Tsunoda e il possibile ritorno in Formula 1 2026

Yuki Tsunoda è stato invitato a ‘essere pronto’ nel caso si presentasse un’opportunità per un ritorno rapido sulla griglia di Formula 1 nel 2026. Il CEO del Circus, Stefano Domenicali, ha sottolineato come i piloti di riserva siano sempre più cruciali in un campionato imprevedibile. Per la stagione 2026, Tsunoda ricoprirà infatti il ruolo di terzo pilota sia per Red Bull Racing, sia per Racing Bulls. Una posizione che gli permette di rimanere pienamente coinvolto nella Classe regina del Motorsport, pronto a subentrare in qualsiasi momento.

Con Isack Hadjar promosso in Red Bull e Arvid Lindblad in Racing Bulls, i sedili da titolare erano già occupati. Tuttavia, il numero 22 resta un’opzione immediata e affidabile: cinque stagioni di esperienza in Formula 1 lo rendono pronto a intervenire senza bisogno di adattamento, sia in caso di infortunio, sia per una sostituzione improvvisa.

La delusione di Abu Dhabi

Il percorso da titolare di Tsunoda si è concluso ad Abu Dhabi, al termine della scorsa stagione. Dopo cinque anni in griglia e 124 punti, la Red Bull ha deciso di retrocederlo a riserva. “Ovviamente, sono deluso e inc***ato”, ha dichiarato Tsunoda, spiegando che, nonostante qualche interesse esterno, il contratto con Red Bull gli impediva di valutare altre opzioni. “Non avevo opzioni. Il mio contratto era lì, quindi, non potevo fare molto“.

Il team principal Laurent Mekies aveva sottolineato che Tsunoda avrebbe potuto fornire ‘un supporto inestimabile ai progetti del 2026’. Il nuovo regolamento tecnico in arrivo, l’esperienza del giapponese potrebbe rivelarsi fondamentale. Il ritorno in Formula 1 nella prossima stagione non è escluso: Tsunoda resta pronto fisicamente e mentalmente a salire in macchina al momento giusto, confermandosi una carta preziosa per la Red Bull. Potrà essere fondamentale anche nella crescita dei due più giovani, Hadjar e Linblad, rispettivamente alla seconda e prima stagione nel Circus.

Federica Simbula