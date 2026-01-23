Mercedes annuncia Doriane Pin come nuova Development Driver

Mercedes presenta la nuova Development Driver

Mercedes ha deciso che sarà Doriane Pin a passare al ruolo di Development Driver per il 2026. La giovane pilota francese si è aggiudicata il titolo F1 Academy 2025 battendo la rivale della Ferrari, Maya Weug. Pin si unirà così alla squadra otto volte Campione Costruttori, accompagnando piloti come Frederik Vesti, per occuparsi dello sviluppo e simulazione sia in pista che presso la fabbrica di Brackley.

Il programma di gara della stagione 2026 della pilota verrà annunciato a breve. Intanto, ciò che sappiamo è che la ventiduenne francese parteciperà a diversi Gran Premi e sarà mentore del nuovo pilota della F1 Academy. Pin non ha mancato di definirsi orgogliosa e grata alla Mercedes per questo ruolo.

Nuove opportunità

“I miei due anni come membro del Programma Junior mi hanno aiutata a crescere come pilota e questo rappresenta un fantastico passo avanti nella mia carriera. Sono entusiasta di continuare a lavorare con tutti a Brackley e Brixworth e di progredire verso opportunità future, sia in pista che fuori“, afferma Pin. “Vorrei anche ringraziare di cuore tutti coloro che lavorano alla F1 Academy per avermi aiutato a raggiungere questa posizione“.

“La serie offre una piattaforma brillante per le donne pilota e sono onorata di ritirare il trofeo del campionato questa sera. Mentre continuo il mio viaggio nel motorsport, so che ci saranno altre donne straordinarie che seguiranno le mie orme e auguro a tutte loro la migliore fortuna per la stagione a venire“, ha poi aggiunto la nuova development driver.

Il team manager Mercedes lieto di avere Doriane in squadra

Bradley Lord, Team Manager Mercedes, ha dichiarato che Doriane ha dimostrato capacità fondamentali per progredire all’interno del mondo del Motorsport. “Siamo lieti di annunciare che Doriane assumerà il ruolo di Development Driver nel 2026“, ha affermato Bradley. “Nei suoi due anni trascorsi nel nostro team F1 Academy, ha saputo unire dedizione, velocità e abilità di gara a un solido feedback tecnico e a una solida conoscenza ingegneristica, culminando nel suo successo nel campionato della scorsa stagione“.

“Queste competenze sono fondamentali per progredire nella carriera sportiva e questo nuovo ruolo aiuterà Doriane a continuare a crescere e a svilupparsi come pilota nel suo percorso nel motorsport. Il suo successo nella F1 Academy e l’opportunità che la serie offre l’hanno preparata al meglio per il prossimo anno. Siamo entusiasti di vederla affrontarlo insieme a un programma di corse che sarà annunciato a breve“, ha poi concluso il team manager.

Lorenzo Ferrari