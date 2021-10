Il circuito di Spa perde un pezzo iconico della sua storia

L’East Belgian Racing Team ha annunciato la demolizione dello storico bar che sormontava il tracciato belga, in vista di lavori per migliorare la sicurezza

Il circuito di Spa-Francorchamps cambia volto. Un pezzo della sua storia infatti è stato cancellato con la demolizione dell’iconico chalet Raidillion. Quest’ultimo rappresentava un punto di incontro e ristoro per i personaggi più famosi del Motorsport. Offrendo la vista più bella di una delle curve più emozionanti dell’intero calendario di Formula 1. La notizia è stata annunciata dal proprietario dello chalet, l’East Belgian Racing Team.

“La demolizione dello chalet è prevista per l’11 ottobre. L’East Belgian Racing Team aveva un bar VIP e un punto di ristoro in cima al Raidillion, il luogo più famoso del circuito. Un nuovo bar verrà aperto durante gli eventi del 2022 e continuerà a essere il punto di incontro di membri, sostenitori e piloti.” si legge infatti sul loro sito web. L’obiettivo di questa demolizione consiste nel creare spazio per apportare nuove modifiche alla sicurezza in quel punto della pista.

LA FORMULA 1 PERDE UN PEZZO DELLA SUA STORIA

Già involto, infatti, in numerosissimi incidenti, tra cui il più recente quello verificatosi nella W Series. Senza dimenticare l’incidente che tolse la vita al giovanissimo Anthoine Hubert nel 2019. “Una pugnalata al cuore per molti appassionati di Formula 1. Che hanno visto che lo chalet in qualche modo apparteneva a Spa e a tutta la Formula 1.” commenta così la notizia la televisione tedesca RTL. Difatti, lo chalet Raidillion era diventato un simbolo dell’appuntamento belga della classe regina. E un prestigioso pezzo della sua lunga storia.