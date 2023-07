Il calo di Aston Martin non scoraggia Alonso

La battuta di arresto della Aston Martin non spegne l’entusiasmo per una stagione spettacolare

Alonso si mostra fiducioso e ha recentemente sottolineato che la straordinaria serie di podi ottenuti all’inizio del 2023 era totalmente inaspettata. Ha affermato che ogni fine settimana di gara si trasforma in una festa per il suo team. Durante le prime otto gare della stagione, la squadra è riuscita a salire sul podio per ben sei volte, un risultato senza dubbio notevole. Tuttavia, nonostante questo brillante avvio, il team ha successivamente subito una battuta d’arresto a causa della rapida ascesa della McLaren e della crescente competitività della Mercedes, che li ha spesso relegati a una posizione meno prestigiosa in griglia.

Nonostante questi recenti ostacoli, Alonso mantiene un atteggiamento ottimista e rassicurante, affermando che la squadra sta comunque andando molto meglio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Al momento, il morale del team è davvero alto” ha affermato con entusiasmo lo spagnolo. “Ogni weekend è una vera e propria festa. Se penso a dove eravamo l’anno scorso, qui a Spa dopo la pausa di agosto, occupavamo la nona posizione nel campionato costruttori, con solo la Williams alle nostre spalle. Tuttavia, guardate dove ci troviamo ora, davanti persino alla Ferrari! È davvero incredibile!“.

“La prima metà del 2023 è stata davvero sorprendente, con un inizio di stagione che ci ha portato a raggiungere risultati che mai avremmo immaginato“. L’ottimismo di Alonso è fondato sulla velocità e prestazioni che Aston Martin è riuscita a mostrare fin dall’inizio della stagione. Esattamente come sulle migliorie apportate alla struttura del team, tra cui una nuovissima fabbrica e una maggiore coesione all’interno del gruppo. Tuttavia, il pilota spagnolo è realista nel riconoscere che nelle ultime gare hanno incontrato qualche difficoltà. Ha difeso però il team dalle critiche, sostenendo che la situazione non è così grave come alcuni hanno suggerito.

Alonso è fiducioso: “Le difficoltà ci rendono più forti“

“È vero, abbiamo subito una leggera flessione nelle ultime gare,” ha ammesso Alonso, “ma voglio sottolineare che non siamo stati così male come alcuni sembrano far credere. Nel weekend appena trascorso, ad esempio, ci siamo piazzati a soli quattro decimi di secondo dalla pole position. Un risultato davvero straordinario, soprattutto se consideriamo come ci siamo comportati nel corso della stagione 2022, quando ci siamo classificati ottavi“. Secondo Alonso, gli ostacoli affrontati di recente sono stati in realtà una benedizione per il team, poiché li hanno messi sulla giusta strada per la prossima stagione.

Lontano dall’essere scoraggiato dalle difficoltà, quindi, il team si è reso conto che affrontare tali sfide è essenziale per progredire e crescere. “Abbiamo sempre una sincera valutazione di noi stessi e delle nostre prestazioni” ha affermato Alonso fiducioso. “È evidente che dobbiamo migliorare e lo stiamo facendo. Le difficoltà recenti ci hanno reso più forti. Affrontare delle gare impegnative ci aiuta a capire meglio la nostra vettura e a studiare i punti deboli dei nostri principali avversari. Credetemi, se avessimo avuto una stagione troppo facile, non ci staremmo preparando adeguatamente per il futuro, per la stagione 2024“.

“In un certo senso, queste sfide e i momenti più difficili della stagione sono stati essenziali per il nostro sviluppo a lungo termine” sostiene il pilota spagnolo. In definitiva, Alonso ha sottolineato che, nonostante le avversità incontrate, il team sta affrontando queste difficoltà con determinazione e spirito combattivo. Guardando al futuro, il pilota è ottimista riguardo alle prospettive di Aston Martin. Punta tutto sulla capacità di continuare a crescere e migliorare del team e di lottare per il successo nella stagione successiva.

Elisabetta Bianco