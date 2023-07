GP Belgio, FP1: pioggia battente e nessun feeling sulla pista

Nel corso delle FP1 al GP del Belgio la pioggia ha reso tutto piú complicato. Un incidente ha coinvolto Sargeant e i piloti non hanno ottenuto alcun feeling della pista

Oggi si é svolta l’unica sessione di prove libere del GP del Belgio visto che Spa é uno tra i weekend sprint del campionato. Pioggia battente e tanta acqua hanno complicato la situazione. Inoltre, le nuvole basse hanno dato pochissima visibilitá ai piloti. Un incidente ha coinvolto Sargeant che ha frenato in fondo al rettilineo del kemmel, ma la sua Williams ha sostanzialmente tirato dritto fino alle protezioni.

🚩 RED FLAG 🚩 Logan Sargeant runs straight on at Les Combes “I couldn’t turn” he tells his Williams team #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/vcULxmcfIz — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Nonostante le estreme difficoltá, Sainz chiude in prima posizione e Leclerc in quarta. Ottimo lavoro delle McLaren che sul bagnato sembrano andare molto bene concludendo in second a terza posizione. Quanto alle Red Bull, oggi un po’ sottotono: sebbene la RB19 sia la favorita, non c’é stata molta azione da parte dei piloti del team di Milton Keynes. Perez é quinto, mentre Verstappen é ventesimo.

I giri completati sono stati davvero pochi, tant’é che Verstappen non ne ha completato neanche uno. Si é trattato dunque di una sessione estremamente difficile al termine della quale i piloti non hanno probabilmente ottenuto alcun feeling sulla pista. Ci si avvierá alle qualifiche con totale incertezza.

Ecco come si sono concluse le FP1 del GP del Belgio