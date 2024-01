Iconiche livree in vista per il 2024?

Mentre il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2024 continua, ecco le previsioni per le nuove livree

La presentazione delle livree é da sempre uno degli eventi piú attesi quando inizia una nuova stagione. Il 2024 potrebbe essere un anno davvero speciale per la volontá dei team di utilizzare delle livree per cosí dire iconiche… ma scopriamo insieme quali potrebbero essere le idee delle varie squadre.

Ferrari: cosa succede a Las Vegas rimane davvero a Las Vegas?

Il weekend di Las Vegas della passata stagione é stato forse uno dei migliori per la rossa che si é mostrata in splendida forma e non solo. Ricorderemo come Charles Leclerc nel corso dell’ultimo istante dell’ultimo giro ha effettuato uno strabiliante sorpasso su Perez guadagnandosi la tanto meritata seconda posizione.

Forse il look adottato a Las Vegas con quel bianco ispirato alla prima ‘etá dell’oro’ della F1 negli Stati Uniti degli anni ’70 potrebbe diventare una costante per il calendario 2024. Dunque, forse ció che succede a Las Vegas non rimane davvero a Las Vegas…

Mercedes: ibrido argento/nero come buon auspicio per un nuovo rilancio

La scorsa stagione ha visto una Mercedes in carbonio esposto con la livrea piú scura quasi elevata allo status di portafortuna. Una fortuna che peró non é arrivata, o solo in parte. Le frecce argento sono state infatti clamorosamente annientate da una Red Bull dominante.

É necessario, dunque, un cambio di rotta: un look lungimirante e audace per segnare la prima fase di un potenziale rilancio della Mercedes. Ecco che dunque potremmo vedere per la Mercedes una fusione alla moda di nero e argento, con lampi di turchese Petronas e INEOS rosso.

McLaren: nuovo look in ricordo di Ayrton Senna

Pochi qui hanno bisogno di ricordare che il 2024 segnerà tre decenni dalla morte di Ayrton Senna. Il trentesimo anniversario dell’incidente mortale di Senna a Imola cadrà quattro giorni prima delle gare di F1 a Miami. I team a cui Senna é maggiormente associato, McLaren e Williams, lo ricorderanno in modo speciale.

Ricorderemo nel 2014 in occasione del 20′ anniversario della morte di Senna, la McLaren produce una clip di classe per celebrare la sua pole del 1988 a Monaco. Data la propensione di Zak Brown a rifarsi alla storia di McLaren – vedi il ritorno di orange/papaya– sicuramente non mancherà qualcosa di particolare anche in questa occasione.

Alpha Tauri: sulla scia del 2023

Il nuovo look di AlphaTauri sarà fortemente basato sul design di fine 2023. Quando AlphaTauri ha debuttato una nuova livrea a Las Vegas e poi l’ha mantenuta per il finale di stagione 2023 ad Abu Dhabi una settimana dopo, si diceva ampiamente che avrebbe costituito la base del look 2024 della squadra.

Le strisce bianche su una base scura intorno al coperchio del motore e i sidepod urlavano ancora AlphaTauri – perché, beh, tecnicamente era ancora un AlphaTauri, con la metà anteriore della macchina invariata.

AT04 rain snaps 🌧️ pic.twitter.com/vi4qbJ2FMZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 8, 2024

Alfa Romeo: verde speranza

L’Alfa Romeo sará di colore verde. Come sappiamo, in realtá, l’era Alfa Romeo è finita e tutte le strade portano al 2026 per la Sauber davanti alla tanto attesa entrata in F1 di Audi.

I primi post sui social media dopo il rebrand della squadra hanno fatto un chiaro cenno verso una livrea nera con lampi di verde. Questi ultimi promuoverebbero la partnership con Kick, che condivide gli stessi proprietari di Stake e ha acquisito i diritti di denominazione per il telaio del 2024.