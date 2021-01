I bocciati del 2020 | Nicholas Latifi

L’arrivo di Nicholas Latifi ha permesso alla Williams di tirare un sospiro di sollievo. Ma purtroppo non a livello di risultati, quanto di finanze

Si riconduce a quest’ultimo aspetto la scelta del team di Grove di optare per il vicecampione 2019 della serie cadetta quale sostituto di Robert Kubica. Decisione maturata lo scorso inverno, al culmine di un periodo nero per le casse della Williams, che ha assistito a una vera e propria fuga di sponsor. Prima Martini, poi Rexona e infine Orlen hanno salutato la compagine di Sir Frank tra il 2018 e il 2019. Tegola finale l’addio di Rokit, che era stato main sponsor 2019, annunciato a fine maggio durante lo stop dovuto alla pandemia. Così, l’arrivo di Latifi si è rivelato salvifico sotto il profilo sponsor, portando in dote Sofina, azienda alimentare canadese, il cui logo ha evitato che la carrozzeria della FW43 fosse dipinta solo di bianco.

Le note positive della presenza di Latifi in Williams, purtroppo, si esauriscono qui. Se valutiamo il rendimento del rookie canadese, c’è ben poco da gioire. Vero che la FW43 era la monoposto peggiore che potesse capitargli tra le mani, così come la presenza nel box di un fuoriclasse come George Russell non gli ha facilitato la vita. Ma certi distacchi rimediati dal compagno destano un certo effetto. Il confronto in qualifica, per Nicholas, è impietoso, con un 16-0 netto incassato da Russell. E se si sommano i singoli ritardi accusati da Latifi al sabato dal compagno, si ottiene la cifra impressionante di 28″007, di cui 11″ rimediati solo nelle pazze qualifiche della Turchia!

Anche in gara, le prestazioni del canadese sono state opache, con unica nota positiva l’undicesima piazza di Imola davanti a Sebastian Vettel. A secco, ovviamente, la casella dei punti, ma questo vale anche per il compagno Russell, pure lui incapace di entrare in top 10 al volante della FW43. Nel complesso, è poca roba quella mostrata da Latifi nel corso dell’anno, insufficiente pure per strappare l’etichetta di ‘rimandato’ nella nostra pagella. Lo rivedremo in azione nel 2021, dato che la Williams gli ha concesso una seconda chance. La macchina è chiamata a un passo avanti, il pilota pure.

Posizione finale: 21° | Punti rispetto al compagno: +0* (*i 2 punti complessivi totalizzati da Russell sono stati ottenuti con un’altra vettura) | Confronto col compagno in qualifica: 16 – 0 (a favore di Russell)

BOCCIATO | Voto: 5