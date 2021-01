Hamilton è ancora senza il rinnovo del contratto con Mercedes

Hamilton inizia il 2021 senza il rinnovo del contratto con Mercedes, nonostante in diverse dichiarazioni abbia affermato che vuole continuare a gareggiare

Hamilton affronta l’arrivo del nuovo anno senza il rinnovo del contratto con Mercedes, il quale tarda a concludersi. Il rinnovo di Hamilton deve affrontare nuovi ostacoli e il cambio di proprietà del team, dal momento in cui Daimler non è più l’azionista di maggioranza della Mercedes. Daimler attualmente possiede soltanto un terzo del team di Brackley, con Toto Wolff e Ineos proprietari dei due restanti terzi.

Il team inizia l’anno con l’incognita sul futuro del suo sette volte campione del mondo. Ciò che la Mercedes vorrebbe offrire al pilota britannico è un contratto biennale, ma le condizioni economiche sono ancora da decidere, in quanto il team deve affrontare contemporaneamente un grande investimento e deve anche risolvere i danni economici causati dalla Pandemia.

LA SINTONIA DEL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO CON LA MERCEDES

Hamilton nelle diverse dichiarazioni ha elogiato il suo team e ha espresso la sua gratitudine nei loro confronti. La Mercedes è soddisfatta del suo pilota britannico. Il gesto di dare alla W11 una livrea nera venne interpretato all’epoca come un gesto pubblico e di profonda vicinanza al proprio pilota, molto sensibile al movimento Black Lives Matter. Oltre che anche un modo per avvicinare ulteriormente le parti.

A DUE MESI DAI TEST PER LA NUOVA STAGIONE. QUANDO FIRMERA’ IL BRITANNICO?

Al termine del GP di Abu Dhabi il britannico affermò: “Spero di firmare per la prossima stagione prima di Natale. Voglio essere in Formula 1 nel 2021. Penso che tutti noi possiamo fare sempre di più, non solo in pista ma anche nella vita“. Lewis Hamilton, infatti, è stato comunque inserito come pilota ufficiale della Mercedes per la stagione 2021, nell‘elenco provvisorio che la FIA rese pubblico a metà Dicembre.

E’ strano pensare che la Federazione avrebbe fatto tale elenco senza comunque aver prima parlato con il team di Brackley, per accertarsi della loro line-up per la prossima stagione. Mancano comunque soltanto due mesi ai test pre-stagionali che si effettueranno sul circuito catalano. Quindi quanto tempo impiegheranno per concludere la trattativa?