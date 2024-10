Hyper-Sport, lo strano yacht a forma di capsula che sembra un’astronave

In quanti di voi hanno mai visto questo strano yacht a forma di capsula che sembra in tutto e per tutto un’astronave? Vi innamorerete di questo Hyper-Sport e saranno in molti a volerci salire.

L’evoluzione e il design sono sempre andati a braccetto, in quanto quest’ultimo è presente ovunque, non soltanto negli arredi per la casa e così via. Spesso si commette l’errore di circoscrivere questo settore ai programmi di ristrutturazione e arredamento.

In realtà nel design c’è molto di più, ogni cosa ne è intrinseca se ci pensate, dalle automobili, il cui stile cambia spesso, alle barche, yacht e così via. Il modo di progettare un oggetto cambia anche in base alla realtà attuale e agli argomenti più gettonati.

Per farvi un esempio, questo spettacolare yacht a forma di capsula che ricorda tanto un’astronave, si è adeguato all’attenzione attuale verso l’esplorazione dell’Universo, in lungo e largo. Per questo siamo sicuri che adorerete questo Hyper-Sport.

Non chiamatelo “classico yacht”

Lo yacht di cui vi parleremo è tutto tranne che un classico, in quanto il suo stile è totalmente rivoluzionario. L’Hyper-Sport è ovviamente nato da un’idea della Lazzarini Design e da quello che avete potuto capire sembra un’astronave, con la quale circumnavigare le acque, in veste di barca indipendente.

È la versione migliorata del suo predecessore uscito nel 2010, cioè la Jet Capsule, la quale fece notevole furore. Anche questo modello è stato soprannominato come “capsula”, per le sue forme. Grazie alla sua forma aerodinamica, restituisce delle prestazioni molto alte in merito alla velocità, per non parlare del fatto che l’esperienza sarà ancora più stupefacente rispetto al suo antenato, proprio grazie alla composizione dei materiali in fibra di carbonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazzarini (@lazzarinidesign)

Hyper-Sport: le sue caratteristiche

L’Hpyer-Sport della Lazzarini Design sta facendo “impazzire” tutti gli appassionati degli yacht, in quanto già solo per la forma che ricorda un’astronave, sta facendo “volare” con la fantasia gli appassionati di fantascienza. Totalmente migliorata, “la capsula”, grazie alle sue dimensioni compatte di 8,15 metri di lunghezza, garantisce la permanenza a bordo di 10 persone. L’interno è super lussuoso, in quanto presenta una coppia di divani che diventano letti, una piccola cucina, un bagno con wc e lavandino, finestre panoramiche e molto altro ancora.

Inoltra la particolarità di questo gioiellino è quella di poter essere totalmente personalizzato a livello di design degli interni, in modo da rispecchiare maggiormente colui che potrà permetterselo. Anche perché, spiace rivelarlo, ma non tutti potranno salirci, in quanto il prezzo stimato dovrebbe essere attorno ai 500.000 euro, come rivelano da lavanguardia.com. A prescindere da tutto, vi piace?