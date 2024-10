Questa è la moto che usava Steve Jobs per andare a lavoro | La parcheggiava direttamente in reception

In quanti di voi sapevano che il grande Steve Jobs usava una moto spettacolare per andare al lavoro? La parcheggiava nella reception della sua azienda per tenerla ancora di più al sicuro.

Steve Jobs non ha bisogno di presentazioni, in quanto grazie alla sua visione del mondo che andava oltre gli schemi ha dato vita alla Apple e a tutto quello che le ruota attorno e sappiamo benissimo di quale colosso parliamo.

Di “jobs” il buon Steve ne ha creati molti negli anni, in quanto grazie all’evoluzione della tecnologia, il settore di riferimento sarà sempre in continuo sviluppo, Intelligenza Artificiale permettendo. A ogni modo il suo nome verrà ricordato per sempre, nonostante la sua prematura e ingiusta scomparsa.

La sua persona veniva associata maggiormente alla sua passione per gli iPhone, i Mac e così via, ma in quanti di voi sapevano che l’imprenditore aveva anche un altro amore? Stiamo parlando della sua moto da sogno che usava per andare al lavoro quasi tutti i giorni? L’adorava talmente tanto che la parcheggiava spesso direttamente dentro la reception della sua azienda.

Steve Jobs: un uomo che generava ispirazioni

Steve Jobs grazie alle sue idee innovative e futuristiche ha aperto “un mondo” all’epoca sconosciuto, di fama e potenza internazionale. Con le sue parole e le sue azioni ha ispirato molte persone, dagli ingegneri che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui, agli studenti, il cui discorso di incoraggiamento a Stanford nel 2005, resterà per sempre negli annali.

“Non accontentatevi mai e non abbiate paura delle sconfitte. Da lì arrivano le svolte migliori…”, aveva dichiarato all’epoca e a oggi le sue parole sono sempre molto attuali e seguite. La vita purtroppo con lui non è stata gentile alla fine, ma il suo ricordo resterà per sempre, tant’è che sono in molti coloro che non solo continuano a usare i suoi prodotti ma che prendono spunto dal suo esempio per impostare la propria vita. Oltre a tutto questo, i fan più fedeli hanno sognato spesso di poter sfrecciare per le strade della città con la moto di Steve, con la stessa spensieratezza e portamento di quell’immagine emblema pubblicata dal National Geographic, alla fine degli anni 80.

Pictured is Steve Jobs riding his old BMW with no helmet. Moto haters have a hard time understanding why otherwise smart people would do something as dangerous as motorcycle riding, especially without a helmet! It comes down to understanding risk, and self confidence. pic.twitter.com/yjAs5PndWN — A. Benlé (@AugustusBenle) August 7, 2024

La moto di Jobs

Steve Jobs, come dicevamo, resterà per sempre negli annali per il suo genio e creatività. Oltre alle sue brillanti e innovative creazioni, sono molti coloro che ricordano la moto spettacolare che usava per andare al lavoro, che puntualmente parcheggiava dentro la reception della sua azienda.

Stiamo parlando della BMW R60/2 del 1966, una moto elegante, semplice e molto affidabile. Disponeva di un motore boxer bicilindrico a quattro tempi con 30 cavalli, con una velocità massima di 140 km/h. Era palese intuire il motivo per cui Steve l’avesse scelta, poiché rappresentava il suo modo di essere, cioè un equilibrio tra classico e funzionale, due aggettivi che erano sempre ricorrenti in ogni progetto su cui si è gettato anima e corpo. Nessuno sa di preciso che fine abbia fatto la moto di Jobs dopo la sua morte, ma sono molti coloro che vorrebbero tanto trovarla e acquistarla.