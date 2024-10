Ambulanza e Vigili del Fuoco, li devi fare passare in 3 modi diversi a seconda della strada che stai percorrendo | Se non conosci questa regola rischi 173€ di multa

3 sono i modi con cui puoi lasciare libero il passaggio all’ambulanza e ai vigili del fuoco, se vuoi evitare una multa salata.

Il traffico, soprattutto delle grandi città, spesso non è semplice da gestire. Ci si trova imbottigliati in file senza controllo, che non solo portano dei ritardi a chi, ad esempio, deve andare a lavoro, ma anche ai mezzi di soccorso.

Quest’ultimi dovrebbero essere in grado di agire quanto più velocemente possibile, invece spesso si trovano imbottigliati nello stesso traffico. Ma ancora peggiori sono i casi in cui il loro passaggio viene ostacolato.

È dovere del cittadino, non solo civico, ma sancito dalla legge, lasciar passare i mezzi di soccorso, in modo tale che essi possano arrivare a destinazione in più in fretta possibile.

Ma nonostante questo obbligo sancito dalla legge, occorre anche considerare che le manovre a riguardo, devono essere svolte nella maniera meno pericolosa possibile.

Far passare i mezzi di soccorso è un obbligo imposto dalla legge

Per coloro che non lasciano passare ambulanza o vigili del fuoco, nel caso in cui questi abbiano lampeggianti e sirene accese, sono molto più salate di quello che si possa credere. Ad intervenire è il Codice della Strada, il quale sancisce che in questi specifici casi, l’automobilista che in caso di emergenza ostacola il passaggio dell’ambulanza, si vedrà elevare una multa fino a 173 euro. Per questo motivo è opportuno conoscere quelle che sono le indicazioni fornite, sempre da parte del codice della strada, per quello che riguarda lo modalità con cui procedere.

Nonostante siano previste delle normative specifiche per il passaggio dei mezzi di soccorso, essi però, nello svolgimento del proprio lavoro, non possono mettere in pericolo la popolazione. Quindi si richiede di conoscere la regolamentazione che, ad esempio, impone loro di non superare i limiti di velocità.

3 modi per permettere il transito dei mezzi di soccorso

I veicoli che sono in fase di soccorso di uno o più cittadini, hanno la precedenza su tutti. Ma per permettere loro il transito occorre seguire delle indicazioni specifiche, per evitare ulteriori problematiche. Molto dipende dalla tipologia di strada che si sta percorrendo. Nel caso in cui ci si trovi in una strada a doppio senso con una sola corsia per ogni direzione, allora ci si deve accostare sulla destra.

Quando ci sono 2 corsia per ogni senso di marcia, allora i veicoli che circolano sulla corsia di destra si sposteranno verso destra, invece andranno verso sinistra coloro che sono nella corsia di sinistra. Infine se la strada è a 3 corsie per ogni senso di marcia i veicoli che viaggia a sinistra devo essere appoggiati alla corsia mediana. Agganciati ala stessa corsia coloro che viaggiano al centro o a destra.