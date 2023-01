Horner: “Vettel dirigente? Lui bravo in tutto”

Christian Horner vedrebbe bene Sebastian Vettel in un ruolo dirigenziale all’interno del Circus

La carriera da pilota di Sebastian Vettel si è conclusa da ormai un paio di mesi, con il tramonto nel GP di Abu Dhabi. Il tedesco, che vanta quattro titoli mondiali con la Red Bull, non ha dato indizi su cosa intende fare nel futuro. Secondo il boss della Red Bull Christian Horner, Vettel è “fastidiosamente bravo” in tutto ciò che fa, anche in un possibile e futuro ruolo dirigenziale. “Seb è una persona fantastica. Riconosce il valore delle persone e il contributo che danno al successo. Penso che negli ultimi anni si sia evoluto come consulente di guida. E’ un ragazzo fastidiosamente bravo in tutto ciò in cui sceglie di applicarsi. Lui dirigente? Sarebbe in grado di ricoprire al meglio anche quel ruolo. Un’investitura importante da parte del capo del team austriaco.

In molti vorrebbero vedere Seb in un’altra veste

Anche il Team Principal di Aston Martin Mike Krack, il quale ha lavorato con il tedesco sia nel suo primo anno nel paddock quando esordì con BMW Sauber che in quest’ultimo appena trascorso, crede che il quattro volte campione del mondo possa essere un ottimo dirigente ma dubita che il tedesco sia interessato a percorrere questa strada. “Non so se Seb vuole farlo. Penso però anche che lui abbia tutte le capacità e la personalità necessarie per ricoprire quel ruolo, ne sono sicuro”.

Sebastian Vettel si è sempre distinto oltre che in pista anche e soprattutto fuori dall’abitacolo. Innumerevoli le sue iniziative a favore della salvaguardia del pianeta, con i suoi caschi personalizzati ormai diventati un simbolo. Lascia di sicuro una grande impronta nella storia del Motorsport, d’altronde 299 Gran premi, 16 stagioni, 53 vittorie, 122 podi e 57 pole position non sono numeri da pilota normale.

Lorenzo Apuzzo