Horner resterà in Red Bull fino al 2026. Ma Verstappen?

Marko, in un’intervista assieme a Verstappen, ha toccato la spinosa questione dell’estensione dei contratti in Red Bull, ma al momento si è parlato soltanto di Horner

L’avventura di Christian Horner in Red Bull iniziò nel 2005, assieme alla nascita dello stesso team. Sotto la sua direzione, la scuderia austriaca ha vinto 75 gare, 4 titoli Costruttori consecutivi e 5 Campionati Piloti con Sebastian Vettel e Max Verstappen. E Helmut Marko ha rivelato, ospitato dal canale televisivo ServusTV, che la sua attività a Milton Keynes continuerà almeno fino al 2026: “Christian è il team principal,” ha dichiarato “lui è sotto i riflettori. E io sono più dietro le quinte“.

“Ma ci coordiniamo abbastanza bene. Stabiliamo la direzione del team e del nostro staff. Riguardo questioni politiche di solito ci troviamo della stessa opinione, e credo che il nostro successo sia la prova di ciò che sto dicendo“. Marko ha anche raccontato che il proprietario della Red Bull, Dietrich Mateschitz, inizialmente non era convinto della decisione di assumere Horner. Quest’ultimo, si era ritirato dall’attività delle corse all’età di 25 anni per poter gestire il suo team Arden F3000.

E PER VERSTAPPEN? L’ESTENSIONE ANCORA NON ARRIVA

Marko racconta: “Mateschitz disse ‘Christian chi?’ all’inizio, perché Christian non aveva alcuna esperienza in Formula 1. Ma io già lo conoscevo dalla Formula 3000 e altre categorie minori, e conoscevo le sue ambizioni e le sue qualità. Ora tutto questo è diventato qualcosa di ancora più grande. E’ un team boss carismatico, e stiamo lavorando per estendere il suo contratto – ancora prima del tuo [aggiunge puntando Verstappen] – fino al 2026“.

“Assieme a tutto il team, o almeno alle posizioni più alte, noi vogliamo avere stabilità nei prossimi anni di transizione. Con nuove regolazioni di motore e del telaio. Così da avere una squadra solida pronta a questo“. Anche per lo stesso Max Verstappen, presente all’intervista, e che aveva espresso il desidero, nel suo ultimo team radio di stagione, di restare nel team per altri 10 o 15 anni, si sta valutando un’estensione del contratto. Sebbene Marko abbia rivelato, scherzando: “Le sue parole non hanno ancora raggiunto il direttivo“. Per poi aggiungere: “Ne stiamo discutendo al momento“.