Marko si sbilancia: “Verstappen uguale a Senna”

Verstappen come Senna? Helmut Marko è pronto a scommetterci. Dalla sua, velocità e puro istinto

Da grandi conquiste derivano grandi responsabilità. Questa volta, tocca a Max Verstappen, il neocampione del mondo della Classe Regina, incoronato ufficialmente durante il Gala organizzato dalla FIA in quel di Parigi la scorsa settimana. E, per “Grandi responsabilità”, si intendono anche gli audaci paragoni con cui, prima o poi, ci si deve confrontare nell’albo dei pluripremiati. Fangio, Schumacher, Senna: non solo nomi, ma intere epoche e storie di vita, di sport, che permangono nel tempo. Almeno una volta, coloro che hanno lasciato il segno in Formula 1 sono stati affiancati alle gesta dei divi del passato nei ricordi di chi osserva le nuove generazioni in pista.

Helmut Marko, consulente Red Bull, si è ancora una volta sbilanciato e ha dichiarato di rivedere nel proprio pupillo Verstappen delle qualità che solo Senna gli ricorda. D’altronde, è stato proprio l’ex pilota austriaco a volere fortemente Max in Red Bull.

MARKO SI SBILANCIA SU VERSTAPPEN: “SE C’E’ LA MINIMA POSSIBILITA’ DI SORPASSO, NON LA SPRECA”

Soymotor.com riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Helmut Marko al quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport”, in cui il consigliere di casa Red Bull parla di Max Verstappen e delle sue qualità come pilota: “Ha molti punti di forza, ma in particolare il fatto che non ha bisogno di riscaldarsi: scende in pista e va forte, anche sul bagnato o su un circuito nuovo come Jeddah. L’altra sua qualità è l’aggressività: se c’è anche la minima possibilità di sorpasso, non la spreca, e poi ha una velocità naturale che è semplicemente incredibile. Sul giro asciutto mi ricorda Senna. Va oltre i limiti della macchina; assomiglia molto ad Ayrton, l’unico dei grandi con cui posso confrontarlo“.

I confronti con il passato, con il diretto coinvolgimento delle più grandi personalità del mondo dello sport, sono sempre motivo di lunghi dibattiti e oggetto di dure critiche. Voi cosa pensate a riguardo?