Horner: “Non un grammo di me vuole una lotta per il titolo”

Mentre i fan di tutto il mondo si disperano per avere una Formula 1 più imprevedibile e priva di leader indiscussi, Horner si gode il dominio Red Bull e dichiara di non volere sorprese per la lotta al titolo finale

Dopo dodici vittorie consecutive è ormai più che plausibile considerare la Red Bull leader indiscussa di questo campionato di Formula 1 e vicina ad aggiungere in bacheca il sesto campionato costruttori. Con l’ultima vittoria in Belgio, prima della pausa estiva, è stata tracciata una linea di demarcazione netta che separa la scuderia di Milton Keynes dalle altre squadre del “Circus”. Max Verstappen, a sua volta vicinissimo al terzo titolo di fila, ha infatti tagliato il traguardo con 32 secondi di vantaggio sulla prima vettura non Red Bull, la Ferrari di Leclerc arrivato terzo. Ai tifosi piacerebbe vedere una lotta per il titolo più serrata, ma Horner non è d’accordo.

Mentre i fan di tutto il mondo della massima categoria automobilistica chiedono a gran voce gare più divertenti e finali ancora da scrivere, infatti, il team principal britannico si gode lo strapotere della sua squadra. Dopo i quattro campionati vinti con Vettel e gli anni passati a rincorrere la Mercedes, Christian Horner vuole rivendicare la sua posizione in Formula 1 ed evitare il più possibile una lotta per il titolo con gli altri team.

Horner non vuole sorprese

Dopo l’ottava vittoria consecutiva di Verstappen, conquistata a Spa, alla domanda se una parte di lui sperava di essere sfidato di più, Horner ha risposto: “Non c’è un grammo di me che lo desideri. Penso di essere ancora in ripresa dal 2021. Risultati come quelli di Spa sono la combinazione del lavoro di squadra ed è per questo che avete visto Greg [Reeson], il nostro tecnico del garage che si occupa di tutte le gomme nel box, andare a prendere il trofeo costruttori oggi”.

“Si tratta di ogni membro del team, di ogni reparto della fabbrica che fa il proprio lavoro, non si ottengono questo tipo di risultati per caso. Penso che sia un momento d’oro per la nostra squadra. Tanto di cappello a tutti coloro che stanno lavorando duramente per ottenere questo tipo di performance”. Horner ha aggiunto: “È fenomenale arrivare alla pausa estiva imbattuti sia nei Gran Premi che nelle prove sprint. È al di là della più fervida immaginazione di ognuno di noi essere seduti in questa posizione ora”.

Nel caso la Red Bull vincesse le restanti gare diventerebbe il primo team di Formula 1 ad essere imbattuto in un’intera stagione. Horner, però, è pienamente convinto di tale possibilità e si sofferma sul lavoro degli avversari: “Non abbiamo mai pensato di poter vincere le prime 12 gare, ma ora devo dire: perché no? Abbiamo sviluppato la nostra macchina e siamo rimasti onestamente sorpresi che gli altri non abbiano fatto un buon lavoro”.

“Sia la Mercedes che la Ferrari non hanno fatto progressi. Questo è il motivo per cui ora siamo così avanti. Gli avversari dietro di noi continuano a cambiare. Una volta è la Ferrari, una volta è la McLaren e poi è Aston Martin o Mercedes che è dietro di noi” conclude il britannico.

Alice Lomolino