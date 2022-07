Horner ne è sicuro: dopo la Francia la Mercedes si sta avvicinando

Horner non lascia indiscrezioni e conferma la sua teoria secondo cui dopo la Francia la Mercedes si stia avvicinando alla Red Bull e alla Ferrari

Mentre la Ferrari piange il ritiro di Leclerc e la Red Bull estende il suo vantaggio sulla scuderia di Maranello, Horner è sicuro che qualcosa bolle in pentola. “Qualcosa” però da parte della scuderia avversaria alle due in capo alla classifica, ossia la Mercdes. La gara ha visto la Mercedes mettere entrambe le sue vetture sul podio per la prima volta in questa stagione, in quanto Lewis Hamilton e George Russell sono finiti al secondo e terzo posto rispettivamente. Horner quindi ne è sempre più certo, dopo la Francia la Mercedes si sta avvicinando alle due squadre in testa.

Hamilton ha tagliato il traguardo 10 secondi dietro a Verstappen alla fine della gara. Il boss della Red Bull non è rimasto sorpreso dalla velocità massima delle Mercedes, dicendo che “nulla spiccava in modo significativo per noi”. “Stavano sicuramente parlando delle loro possibilità nel fine settimana”, ha detto Horner dopo la gara al Paul Ricard: “Penso che alla fine, Max fosse abbastanza a suo agio. Ma potete vedere che ci stanno lavorando, si stanno avvicinando.” Horner scherza infine: “Ho sentito Toto [Wolff] ha detto che lavoreranno per tutta la pausa estiva per migliorare la macchina, che sarebbe ovviamente illegale…Si vede che si stanno avvicinando sempre di più.”

WOLFF DUBBIOSO: “SIAMO ANCORA CARENTI”

Non tutti però sono d’accordo con la teoria di Horner che vedrebbe la Mercedes in super ripresa dopo la Francia. Uno di questi è il capo della Mercedes, Toto Wolff, il quale ha affermato che dopo la gara il team era ancora “carente di prestazioni in macchina su un solo giro e non abbiamo prestazioni nelle fasi iniziali dello stint“, e non ci sarebbe stata alcuna chance di vincere la gara.