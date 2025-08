Horner futuro presidente FIA? Rosberg: “Wolff è terrorizzato”

Stando alle parole di Rosberg, Wolff sarebbe terrorizzato di vedere Horner a capo della FIA

Nico Rosberg ha rivelato che Toto Wolff è “terrorizzato” all’idea che Christian Horner possa candidarsi alla presidenza della FIA, ora che ha lasciato la Red Bull. Il team principal della Mercedes non gradirebbe affatto vedere il suo storico rivale al vertice dell’organo che governa la Formula 1. Nelle tre settimane successive al suo licenziamento dalla Red Bull, il suo nome è stato associato a diverse realtà. Con la Ferrari fuori dai giochi, in seguito al rinnovo di Frédéric Vasseur, Nico Rosberg ha indicato due strade plausibili che il britannico potrebbe intraprendere.

Una di queste è l’Alpine, nonostante venga difficile accostare questi due nomi considerando i rapporti tra Horner e Renault negli ultimi anni durante l’era ibrida. Tuttavia, i buoni rapporti con Flavio Briatore e Steve Nielsen potrebbero giocare a suo favore. Una delle ipotesi più clamorose, invece, avanzata da Rosberg, è quella di una possibile candidatura di Horner alla presidenza della FIA: uno scenario che Toto Wolff, suo grande rivale degli ultimi quattro anni, faticherebbe sicuramente a digerire. “Toto Wolff ha una paura incredibile che Horner voglia diventare presidente della FIA“, ha dichiarato Nico Rosberg a Sky. “Penso che Horner dovrebbe fondare una dodicesima squadra e diventare il capo dell’Alpine. Ha buoni rapporti con Flavio Briatore“.

Gasly sul futuro di Horner: “molti team interessati ai suoi servizi”

Pierre Gasly, primo pilota dell’Alpine, rompe il silenzio ed elogia Christian Horner. I due avevano lavorato insieme nella prima metà del 2019 in Red Bull. Il pilota francese non ha dubbi sul valore del dirigente britannico ed è sicuro che tornerà con un altro team, anche se non specifica se la scuderia in questione sia realmente interessata. “Christian è stato davvero molto bravo in quello che ha fatto. Sono sicuro che lo vedremo in qualche altra squadra“, ha commentato Pierre Gasly. “Data la sua vasta esperienza e le sue capacità, sono sicuro che molte squadre saranno interessate ai suoi servizi“.