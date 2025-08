GP Ungheria, FP1: McLaren al comando, Leclerc insegue

GP Ungheria, FP1: McLaren domina, Leclerc terzo. Alonso assente per infortunio, debutto sfortunato per Aron

Si sono concluse le FP1 del GP d’Ungheria con Lando Norris al comando grazie al miglior tempo in 1:16.052. Alle sue spalle ha chiuso Oscar Piastri, secondo e distante appena 19 millesimi, mentre Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo con la sua Ferrari.

Non ha preso parte alle prime libere Fernando Alonso, fermato da un infortunio muscolare alla schiena che sta curando dai giorni successivi all’ultimo Gran Premio del Belgio. Al suo posto è sceso in pista Felipe Drugovich, il pilota di riserva dell’Aston Martin. Il brasiliano non era l’unico rookie in pista a Budapest. Era presente, infatti, anche Paul Aron, al volante della Sauber al posto di Hülkenberg. Il ventunenne ha percorso, però, solo pochi chilometri prima di essere costretto a fermare anzitempo la propria monoposto a causa di un problema tecnico.

McLaren sempre più in forma, Red Bull a lavoro sulla RB21 di Verstappen

La McLaren conferma la sua competitività anche sul tracciato dell’Hungaroring, piazzando entrambe le vetture nelle prime due posizioni. Buone prove anche per la Ferrari di Frédéric Vasseur – fresco di riconferma nel ruolo di Team Principal – che, soprattutto con Charles Leclerc, ha completato una serie di giri interessanti nel long run, mostrando un buon passo gara.

È tornato al suo posto Gianpiero Lambiase, l’ingegnere di pista di Max Verstappen, assente nello scorso GP in Belgio per motivi personali. Durante la sessione, il team Red Bull ha lavorato a fondo sulla vettura numero #1, intervenendo in particolare sull’ala anteriore. Nonostante le modifiche, Max ha lamentato problemi di bilanciamento e di sottosterzo, specialmente nel secondo settore.

Leclerc prova a tenere il passo delle due McLaren: buoni tempi nel long run

A quasi mezz’ora dal termine della sessione, alcuni piloti hanno iniziato a girare con le gomme soft, alla ricerca della migliore prestazione cronometrica. Leclerc, nel suo primo tentativo, ha firmato il giro più veloce in 1’16”791, ma poco dopo Norris gli ha strappato via il primo tempo con un 1’16”052. Non si è fatta attendere la risposta di Oscar Piastri, che si è subito piazzato in seconda posizione alle spalle di Lando.

Dopo una sosta ai box, Leclerc si è rilanciato, ma non è riuscito a schiodarsi dalla terza posizione, migliorando comunque il suo tempo sul giro (1’16”269) e portandosi a due decimi dal britannico. Ha abbassato il suo crono anche Lewis Hamilton, che si è posizionato alle spalle del suo compagno di squadra con il quarto tempo assoluto.

Negli ultimi dieci minuti, i team si sono dedicati alla simulazione del passo gara. Il pilota della Ferrarim Charles Leclerc, è partito subito forte nel long run con gomma gialla, girando sugli stessi tempi di Oscar Piastri a parità di mescola. Le due McLaren si sono mantenute sull’1’21”9, ritmo sul quale ha girato anche il monegasco, alternando giri veloci ad altri più lenti. Al contrario, Lewis Hamilton, partito con dei tempi meno veloci, ha poi mostrato comunque un buon passo.

Ottima prima sessione di libere per i due rookie Bearman e Antonelli, rispettivamente sesto e settimo. Solo ottavo Russell e nono Verstappen. A chiudere la top 10 Lance Stroll con l’Aston Martin.

I risultati e la classifica delle FP1 del GP d’Ungheria

L. Norris (McLaren) 1:16.052 O. Piastri (McLaren) 1:16.071 +0.019 C. Leclerc (Ferrari) 1:16.269 +0.217 I. Hadjar (Racing Bulls) 1:16.681 +0.629 L. Hamilton (Ferrari) 1:16.734 +0.682 O. Bearman (Haas) 1:16.878 +0.826 K. Antonelli (Mercedes) 1:16.880 +0.828 G. Russell (Mercedes) 1:16.925 +0.873 M. Verstappen (Red Bull) 1:16.940 +0.888 L. Stroll (Aston Martin) 1:16.958 +0.906 A. Albon (Williams) 1:16.984 +0.932 E. Ocon (Haas) 1:17.004 +0.952 P. Gasly (Alpine) 1:17.123 +1.071 L. Lawson (Racing Bulls) 1:17.184 +1.132 C. Sainz (Williams) 1:17.195 +1.143 F. Drugovich (Aston Martin) 1:17.269 +1.217 Y. Tsunoda (Red Bull) 1:17.393 +1.341 F. Colapinto (Alpine) 1:17.464 +1.412 G. Bortoleto (Kick Sauber) 1:17.652 +1.600 P. Aron (Kick Sauber) 1:19.788 +3.736