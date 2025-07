UFFICIALE: Ferrari punta sulla continuità con Vasseur

Ferrari sempre in crisi, ma conferma Vasseur alla guida del team con un rinnovo pluriennale

Frédéric Vasseur ha firmato il rinnovo del suo contratto con la Ferrari. Dopo settimane di voci su un possibile addio, la Scuderia ha deciso di mettere fine alle indiscrezioni. Conferma la fiducia nel team principal francese con un accordo pluriennale, di cui però non è stata ancora resa nota la durata.

“Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e dare il massimo“ ha commentato Vasseur “Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e compiere insieme il prossimo passo in avanti“.

A rafforzare le voci su un possibile addio hanno contribuito le delusioni di questo inizio stagione. Dopo aver lottato fino all’ultima gara con McLaren per il titolo costruttori, le previsioni per questo campionato erano ben altre. Charles Leclerc è il pilota con più podi nelle ultime gare, alle spalle solo dei due alfieri della McLaren, ma la vittoria continua a mancare.

Nemmeno l’arrivo di Lewis Hamilton aiuta a risollevare la squadra. Il sette volte iridato fatica ad adattarsi alla nuova monoposto chiudendo 13 gare senza salire sul podio: una delle peggiori partenze della storia del team. I piloti lamentano la scarsa competitività della SF-25, ma nemmeno il lavoro continuo del team sembra funzionare per ridurre il divario con la Mclaren.

A Spa, in occasione dell’ultimo Gran Premio del Belgio, Ferrari ha portato un aggiornamento chiave sul quale ripone estrema fiducia. È stata introdotta una nuova sospensione posteriore che potrebbe dare risultati già dal weekend in Ungheria. La mancanza di risultati aveva messo inevitabilmente Vasseur nel mirino della critica. Dall’Italia, nelle scorse settimane, si erano sollevati dubbi sulla sua permanenza, con indiscrezioni che parlavano di una valutazione interna sul suo operato.

A conferma del clima d’incertezza erano già emersi alcuni possibili successori: da Antonello Coletta, responsabile del programma endurance di Ferrari, fino a Christian Horner, che però aveva smentito qualsiasi contatto già prima del suo addio in Red Bull.

Benedetto Vigna e Ferrari soddisfatti del lavoro svolto. “Oggi vogliamo riconoscere ciò che è stato costruito”

Nonostante le difficoltà, la Ferrari sembra soddisfatta del lavoro svolto da Vasseur, a capo del team dal 2023, tanto da rinnovare il contratto e puntare sulla continuità. “Il rinnovo del contratto di Fred riflette la determinazione di Ferrari a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacità di guidare sotto pressione, di abbracciare l’innovazione e di perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine di Ferrari”, recita il comunicato ufficiale.

“Sotto la guida di Fred, la Scuderia Ferrari HP è unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo. La fiducia riposta in lui riflette la fiducia del team nella propria direzione strategica e rafforza la determinazione condivisa di ottenere i risultati che tifosi, i piloti e i membri del team Ferrari si aspettano e meritano” prosegue l’annuncio.

Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha commentato con soddisfazione il rinnovo: “Oggi vogliamo riconoscere ciò che è stato costruito e impegnarci per ciò che ancora deve essere realizzato. Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata in ambizioni condivise, aspettative reciproche e chiare responsabilità. Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di performance a cui la Ferrari deve mirare“.