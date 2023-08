Horner: “Eravamo Davide e la Mercedes era Golia”

Quello della Red Bull è un successo inaspettato anche per Horner, che non nasconde il gusto della rivincita su Mercedes

Christian Horner afferma che la posizione di dominio attuale della Red Bull in Formula 1 è doppiamente gratificante, poiché arriva dopo anni di dominio della Mercedes, che schiacciava ogni opposizione: un periodo che ha paragonato a una condanna detentiva. Attualmente la Red Bull è imbattuta nel 2023 ed è sulla buona strada per mantenere comodamente sia il titolo costruttori che il titolo piloti di Max Verstappen.

Super Max ha interrotto la serie di sette titoli piloti consecutivi della scuderia di Brackley, quando ha battuto Lewis Hamilton nel 2021.

Parlando nel podcast “Unlapped” di ESPN questa settimana, Horner ha detto che gli anni delle frecce d’argento sembravano non finire mai. “Sette lunghi anni sono molto tempo“, ha dichiarato l’inglese. “Per i crimini si sconta meno tempo! Dovevamo aspettare di ritornare in una posizione competitiva. Abbiamo dovuto osservare la Mercedes vincere molte gare e così via. Ma non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo, vincevamo comunque gare ogni anno su circuiti dove potevamo eccellere. Non ci siamo mai dimenticati della nostra missione, si trattava solo di mettere insieme i pezzi mancanti“.

La rivalsa di Red Bull

“Poi, quando abbiamo ottenuto una Power Unit competitiva, abbiamo potuto finalmente competere alla pari con la Mercedes“. Horner ha poi scherzato: “Sono stati fortunati ad averla così facile, noi stavamo correndo con una gamba sola!“. Sebbene a inizio Campionato ci fossero speranze per una lotta al titolo mondiale, la realtà dell’avanzata della Red Bull è diventata chiara dalle prime gare. Horner ha detto che anche la scuderia stessa è stata sorpresa dal proprio vantaggio. “Non avremmo mai potuto immaginare nei nostri sogni più sfrenati di arrivare alla pausa estiva imbattuti sia nelle gare che nelle gare sprint“.

“A febbraio“, continua Horner, “sapevamo di avere una buona vettura, ma ci aspettavamo che la Ferrari migliorasse rispetto all’anno scorso e che la Mercedes fosse ancora lì. Sì, ci ha completamente sorpreso quanto fossimo competitivi rispetto ai nostri avversari“. La Red Bull ha vinto quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013, prima che la Mercedes salisse in cima alla classifica con l’introduzione dei motori turbo V6 nel 2014. Horner ha ritenuto che quel periodo fosse cruciale per preparare l’attuale era della Red Bull. “Sono stati anni estremamente importanti, poiché hanno unito il team“, ha dichiarato.

Il memorabile Campionato 2021

“Dopo una serie di vittorie ci siamo trovati improvvisamente senza possibilità. Arrivavamo alle gare senza alcuna possibilità di successo. Penso che ciò abbia messo alla prova il team in molti modi; sarebbe stato molto facile per molte persone abbandonare la squadra in quel momento. Le gare che abbiamo vinto richiedevano grande impegno, dovevamo essere molto preparati poiché stavamo correndo con un handicap, in pratica. Se si osservano le gare che abbiamo vinto in quegli anni, molte di esse sono state vittorie colte al volo o vittorie su circuiti dove la potenza non aveva un ruolo centrale“.

“Penso che il 2021 sia stata probabilmente la stagione più epica nella storia dello sport. Ma eravamo pronti per quella sfida, eravamo forgiati dalle battaglie di quegli anni intermedi“. Sul confronto tra il 2023 e una stagione combattuta come il 2021, Horner ha risposto: “Al momento dormo meglio rispetto al 2021! Preferisco avere 250 punti di vantaggio anziché due. Prima del 2021 non avevo nemmeno un capello grigio, mi ha fatto invecchiare“. Horner ha suggerito che la sua squadra sia già molto consapevole di essere il team da prendere. Ha aggiunto: “Sono passati solo circa 19 mesi dal 2021 ed è sorprendente come le cose cambino“.

“Nel ’21 eravamo i contendenti, eravamo Davide e la Mercedes era Golia. Avevano dominato gli ultimi sette anni nello sport. Non avevamo nulla da perdere, mettevamo tutto in gioco e ce l’abbiamo fatta. Nel 2023, improvvisamente abbiamo creato una vettura eccezionale e abbiamo iniziato a vincere e a vincere in serie e diventi un bersaglio molto ambito. Le persone cercano di portarti via il personale, gli sponsor o cercano di creare problemi altrove con qualsiasi tattica politica che possono mettere in atto. È un posto solitario quando sei al top, ma penso che il modo in cui il team ha risposto sia stato eccezionale e i risultati che abbiamo ottenuto la scorsa stagione sono stati incredibili. Il fatto che potremmo eguagliare o persino superare quei risultati nel ’23 è davvero incredibile“.

Elisabetta Bianco