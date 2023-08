Nuovi arrivi in Ferrari: dopo Serra, si spera di convincere anche Waché

Dopo l’accordo con Loic Serra, la Ferrari spera in nuovi arrivi: il bersaglio numero uno è Waché

Rivoluzione Vasseur: così la chiamano l’ondata di nuovi arrivi per la Ferrari. Il nuovo team principal intende infatti reclutare a Maranello alcune tra le migliori personalità dei team rivali con l’obiettivo di migliorare la struttura della Scuderia. Come è noto, il primo acquisto proviene dalla Mercedes: si tratta di Loic Serra. L’ingegnere francese classe ’72 dovrebbe approdare a Maranello nel 2025. Serra è un esperto di gomme e sospensioni, due aree in cui la Ferrari ha da lavorare, considerando gli evidenti problemi sul fronte degrado.

Pare che il team di Maranello voglia, per così dire, “sfruttare” l’arrivo di Serra e la sua amicizia con Waché per convincerlo ad approdare in Ferrari. Pierre Waché è l’attuale direttore tecnico della Red Bull che aveva già ricevuto una richiesta da parte di Vasseur, ma allora venne respinta. Lo stesso Marko, pur ammettendo l’interessamento della Scuderia per uno degli uomini di punta del team, ha escluso il possibile addio dell’ingegnere francese: “Non funziona così, non siamo un bazar“, ha commentato l’ingegnere austriaco in merito all’ipotesi di uno scambio.

“Credo che Loïc Serra sia stato scelto con attenzione”, ha detto Michael Schmidt di AMuS nel suo video post-Spa. “È uno dei migliori amici di Pierre Waché, direttore tecnico della Red Bull. I due spesso passano ore insieme nel paddock, anche se provengono da squadre rivali. Penso che anche Vasseur stia cercando di convincere Pierre Waché attraverso questa connessione“, ha aggiunto.

SF-23 and Eau rouge 😮‍💨 pic.twitter.com/Do08igQzdT — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 4, 2023

La Ferrari alla rincorsa della Red Bull

Pare che la Scuderia di Maranello voglia a tutti i costi reclutare personale Red Bull, seppure finora con scarsi risultati. All’inizio di quest’anno c’erano anche voci che la Ferrari stava inseguendo il guru del design Red Bull Adrian Newey con Enrico Balbo anche un bersaglio. Tuttavia, il team boss della Red Bull Christian Horner ha chiarito al momento, la Red Bull non perderà personale chiave contro i suoi rivali italiani.

“In termini di personale che si trasferisce in Ferrari, certamente a livello senior o intermedio non c’è nulla di pianificato“, ha detto a maggio. “Alcune tra le personalità coinvolte (Newey n.d.r) sono venute da me a mostrare la loro incredulità sulle voci che circolano. Al momento non ci sono piani per i membri senior del nostro team di unirsi a Maranello“, ha concluso.