Horner: “Addio Binotto? Non sono sorpreso”

Christian Horner si esprime sull’addio di Mattia Binotto da team principal di Ferrari e mette in chiaro quale sarà il suo futuro

Dopo l’annuncio di Ferrari riguardo all’uscita di Mattia Binotto dopo ventisette anni, sono iniziate a circolare le prime reazioni all’interno dei box. Tra questi vi è Christian Horner, team principal di Red Bull, il quale non è sembrato affatto colpito dalla notizia. Mentre il Cavallino Rampante è alla ricerca di un sostituto di Binotto, Horner alimenta le polemiche e getta una frecciatina alla rossa: “Addio di Binotto? Non sono per nulla sorpreso, ovviamente è una scelta della Ferrari. Sul fatto di aver avuto più di un team principal al muretto Ferrari negli ultimi anni risponde così: “Credo sia il sesto team principal al quale mi siederò difronte, da quando sono alla Red Bull.”

Horner ha in testa solo Red Bull

Il team principal del team austriaco ha, poi, espresso simpatia nei confronti di Mattia Binotto dopo una vita passata all’interno del team: “Credo sia un momento difficile per lui. Avevano sicuramente una grande vettura quest’anno, infatti erano molto competitivi. Io in Ferrari? No, sono impegnato con Red Bull, sono qui da molti anni e voglio continuare con questo progetto“. Quest’ultima domanda è stata fatta in relazione alle voci che si sono susseguite su un possibile approdo di Horner in Ferrari.

Le reazioni dal mondo Formula 1

Horner non è l’unico nome dal mondo della Formula 1 a esprimersi sull’addio di Mattia Binotto. Nei giorni precedenti, infatti, anche i due piloti della Rossa Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono espressi sull’italo-svizzero. Il monegasco ha parlato di come la sua “stima e rispetto” nei confronti di Binotto non sia mai venuta a mancare. Lo spagnolo invece ha cordialmente ringraziato l’ex team principal per i “bei ricordi” vissuti in questi anni.

Lorenzo Apuzzo