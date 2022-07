Honda: ritorno in Formula 1 nel 2026?

Honda e Formula 1: binomio vincente che potrebbe tornare a partire dal 2026

La collaborazione tra Honda e Red Bull è stata molto florida, e ha raggiunto l’apice con la vittoria del mondiale piloti la passata stagione. L’addio dello scorso anno al Circus del produttore, però, potrebbe non essere definitivo. Durante il weekend del Gran Premio d’Austria, infatti, il presidente di Honda, Koji Watanabe, si è espresso riguardo un potenziale ritorno del celebre produttore di motori giapponese nel Circus di Formula 1.

Secondo quanto riportato da Motorsport, ha dichiarato Watanabe: “La Formula 1 è la massima categoria degli sport motoristici, quindi siamo sempre attenti a cosa sta succedendo in quel settore. Abbiamo appena terminato e concluso le nostre attività nel Circus, nulla è stato discusso all’interno dell’azienda Honda riguardo la stagione 2026. Quindi, nessun piano definitivo per ora. Ma non è una porta chiusa”.

Le considerazioni di Watanabe

Poi, Watanabe, ha proseguito: “La Formula 1 sta discutendo riguardo i regolamenti per il 2026 e sicuramente la direzione è quella del carbon neutral. Questa è la nostra stessa direzione. Penso che ci siano diversi fattori che dobbiamo tenere d’occhio ed in considerazione. Abbiamo deciso di terminare il nostro percorso in Formula 1 per concentrarci maggiormente sulla produzione di auto stradali e sul carbon neutral, prima dobbiamo concentrarci su questi elementi. Una volta che ci rendiamo conto di poter raggiungere questi obiettivi, Honda può prendere in considerazione la Formula 1“.

“Non conosco il lasso di tempo esatto per un eventuale ritorno. Ma se vogliamo tornare in Formula 1 nel 2026, probabilmente dobbiamo decidere entro 1 anno o un anno e mezzo. Almeno fino al 2025, la Honda sarà una sorta di partner di entrambe le squadre [Red Bull e AlphaTauri]. E anche se il dettaglio non è ancora deciso, anche HRC diventerà una sorta di partner tecnico di entrambi i team fino al 2025”, ha affermato Watanabe per concludere.