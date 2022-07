Addio FIA: l’ex Direttore di gara lascia l’Organizzazione

L’ex Direttore di gara cambia vita: da oggi in poi non farà più parte della FIA

E’ notizia di poco fa: Michael Masi lascia il suo posto all’interno della FIA. L’ex Direttore di gara e delegato della sicurezza dopo la morte di Charlie Whiting, si lascia dunque alle spalle l’Organizzazione. La bufera scatenatasi in seguito all’ultimo GP della passata stagione ad Abu Dhabi aveva infatti gettato un’ombra pesantissima sul dirigente sportivo, fortemente criticato, che non era più riuscito a riscattarsi.

Masi aveva lasciato il proprio incarico di Direttore proprio in risposta al malcontento diffusosi all’interno del Paddock, ma aveva comunque mantenuto un ruolo nella FIA. Questa volta, però, per lui non c’è più spazio.

Michael Masi ha deciso: se ne va in Australia per stare più tempo con la sua famiglia

In una dichiarazione rilasciata oggi, la FIA ha confermato che Michael Masi ha deciso di lasciare l’Organizzazione e di trasferirsi in Australia per stare più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide: “Ha supervisionato un triennio come Direttore di Gara della FIA Formula 1 e Delegato alla sicurezza dopo l’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli sono state affidate in modo professionale e dedicato. La FIA inoltre lo ringrazia per l’impegno dimostrato, augurandogli il meglio per il futuro.”

Che abbia anche qui pesato il ruolo che Masi ha avuto nelle vicende attorno al tanto discusso GP di Abu Dhabi 2021? Avrebbe dovuto mantenere il suo nuovo ruolo fino al termine della stagione 2022, ma qualcosa è cambiato.