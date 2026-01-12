Honda motore Formula 1: Watanabe sul ritorno in F1 2026

Honda motore Formula 1: il 2026 segna una svolta nel campionato

Il 2026 sarà un anno chiave per la Formula 1, con il nuovo motore Honda di nuova generazione destinato a giocare un ruolo centrale nel nuovo regolamento tecnico. Sarà più leggero ed efficiente con maggiore spazio alla componente elettrica e alla sostenibilità, con carburanti 100% sostenibili, destinato a ridefinire gli equilibri in griglia. Questo contesto rappresenta per il costruttore giapponese di consolidare il proprio ruolo di protagonista nel Circus. La partnership con Aston Martin segna il ritorno ufficiale del costruttore nella massima serie dopo anni di supporto tecnico a Red Bull. La nuova power unit sarà il cuore del progetto, con l’obiettivo di garantire competitività e affidabilità per tutta la stagione 2026.

Honda motore Formula 1: teaser e prime dichiarazioni di Watanabe

Il costruttore giapponese ha recentemente condiviso una nuova immagine del motore destinato a questa stagione, offrendo così un’anteprima concreta del lavoro in corso. Il teaser, pubblicato la scorsa settimana, segue le ammissioni di Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporation, che ha dichiarato come “non tutto stia andando per il verso giusto” nello sviluppo, evidenziando le sfide tecniche legate alla nuova architettura dei motori e alla maggiore integrazione della componente elettrica. Watanabe ha però aggiunto “nulla di fatale è accaduto, tutto ciò che incontriamo è superabile” e ha precisato che lo sviluppo continuerà fino all’omologazione finale prevista a fine febbraio.

Strategie e sviluppo incrementale

Watanabe ha spiegato le strategie in corso: “In questa situazione ci stiamo concentrando silenziosamente sul miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità. Valutiamo in modo incrementale i guadagni derivanti dall’integrazione dei vari componenti. Alcuni si rivelano efficaci, altri falliscono inaspettatamente. È un mix di risultati”.

Ha sottolineato anche la necessità di adattarsi al progetto tecnico di Aston Martin: “La squadra vuole continuare a costruire auto che riflettano la visione di Adrian Newey, quindi il prossimo passo per noi sulla power unit è capire come adattarci. Se questo aumenta la competitività e ci rende più vicini alla vittoria, faremo tutto il necessario!”. Riguardo ai tempi di sviluppo, Watanabe ha aggiunto: “Francamente, abbiamo ancora bisogno di tempo“.

Eventi di lancio e test pre-stagionali

L’evento ufficiale di lancio del motore è fissato per il 20 gennaio a Tokyo. Saranno presenti Toshihiro Mibe, CEO Honda, Lawrence Stroll, presidente esecutivo Aston Martin, e Stefano Domenicali, CEO Formula 1. La prima apparizione in pista dell’Aston Martin AMR26 con motore Honda sarà ai test pre-stagionali di Barcellona dal 26 gennaio. La presentazione ufficiale della monoposto è prevista per il 9 febbraio.

di Aurora La Rocca