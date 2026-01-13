Verstappen attacca Piastri: “Ha venduto l’anima alla McLaren”

L’attacco di Max Verstappen a Oscar Piastri

Verstappen attacca Oscar Piastri in una recente intervista per aver accettato senza proteste gli ordini di squadra McLaren. Secondo le sue affermazioni, così facendo, un pilota “vende la propria anima”. Il pilota Red Bull ha sottolineato che Piastri era saldamente in corsa per il titolo quando McLaren gli ha chiesto di non ostacolare Lando Norris per agevolare la strategia di squadra. Per Verstappen, un pilota che ambisce al titolo non dovrebbe mai rinunciare alla propria gara se non per ragioni estreme.

Strategia McLaren al centro del dibattito

La McLaren ha chiarito che il suo approccio mirava a massimizzare i risultati e mantenere un equilibrio interno tra i suoi piloti. La strategia della squadra ha aperto non poche discussioni in un episodio particolare a Monza, dove ha ordinato a Piastri di cedere il passo a Norris. Fino a quel punto, il pilota australiano era il chiaro favorito per la vittoria del titolo, con 34 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Oscar Piastri ha così concluso il campionato al terzo posto, preceduto da Verstappen e da Norris.

“Ha venduto la sua anima’: cosa intende Verstappen

Il pilota Red Bull ha dichiarato in una recente intervista che non avrebbe accettato una richiesta simile. “Se lo fai una volta senza una ragione chiara, vendi la tua anima. La squadra può fare di te ciò che vuole” sono queste le parole con cui Verstappen attacca Oscar Piastri. Le sue osservazioni hanno suscitato una risposta schietta da parte di Norris, che ha affermato che “ci sono molte cose di cui lui non ha la minima idea” e ha suggerito che la “natura aggressiva” di queste parole sia in pieno “stile Red Bull”.

L’olandese ha ribadito la sua opinione senza mezze misure. “Quell’affermazione è vera,” ha insistito. “Ma in realtà non interferisco mai nei problemi interni degli avversari. Posso sempre dare loro una risposta competitiva in pista” dichiara nell’intervista.

Maria Rita Manica