Albon e il primo podio in Williams: Sainz riaccende la speranza

Il 2025 della scuderia di Grove: la miglior stagione di Alexander Albon

Dopo anni difficili, il 2025 in casa Williams ha segnato un punto di svolta: con un’auto competitiva, Alexander Albon e Carlos Sainz hanno lottato per la zona punti. E infatti, dopo difficoltà tecniche e stagioni ben lontane dalla vetta della classifica, il 2025 rappresenta una svolta incoraggiante per la casa di Grove che, nel 2026 punterà alla vittoria. Ambedue i piloti, non senza difficoltà e ostacoli, hanno contribuito alla crescita e rinascita del progetto Williams. Durante lo scorso anno, il team aveva lavorato su una maggior affidabilità per ambedue le vetture.

Alexander Albon, ormai veterano di casa Williams, è reduce dal suo miglior campionato con la scuderia. Con un inizio stagione brillante, il pilota è riuscito a posizionarsi tra i primi dieci per ben otto gare di fila. Un suo personale record. La seconda parte della stagione, lo ha visto faticare di più, con occasioni perse e podi solo sfiorati. “Sono molto fiero del team. Ogni anno facciamo passi avanti” ha dichiarato in una recente intervista “Spero che le occasioni di podio arriveranno presto”. Dunque il numero 23 guarda al futuro con speranza e determinazione, dimostrando di voler rimanere il pilastro del progetto Williams ed i podi portati a casa dal suo compagno di squadra alimentano la speranza.

Carlos Sainz e l’ascesa in Williams, primo anno e davanti ad Albon

Una stagione solida quella appena conclusasi per la Williams con un contributo decisivo dato da Carlos Sainz nel suo primo anno in scuderia. Lo spagnolo, dopo quattro stagioni in Ferrari, è arrivato nel team come una cometa, una ventata di aria fresca che ha contribuito al rilancio del progetto. Il numero 55 infatti, ha mostrato fin da subito la sua competitività e voglia di lottare tra i grandi conquistando due inaspettati podi, in Azerbaijan e Qatar, e riportando la squadra in vetta. La sua esperienza, ha trasmesso sicurezza in casa Grove ed al compagno Alexander Albon rilanciando dopo anni la reputazione della scuderia. Tutto pronto per il 2026 e le ambizioni man mano crescono. Probabilmente, Sir Williams, oggi sarebbe fiero della rinascita del suo team.

di Greta Verderosa