Honda, accordo con Aston Martin per i motori 2026?

Al momento la presenza di Honda fra i costruttori dei nuovi motori 2026 deve trovare ancora le sue fondamenta, il motivo sta dietro al fatto che l’azienda nipponica deve ancora trovare una squadra a cui legarsi. E proprio a tal proposito si starebbe parlando con Aston Martin

Le ultime vicissitudini di casa Honda in Formula 1 sono state a dir poco contraddittorie. Con i giapponesi che prima riescono dopo tante peripezie a vincere insieme a Red Bull, poi decidono di rinunciare a competere nella categoria, per, in un secondo momento, supportare la squadra di Milton Keynes nella costruzione del suo reparto Powertrains. La ciliegina sulla torta della storia è l’annuncio fatto da Christian Horner qualche mese fa inerente all’accordo fra Red Bull e Ford.

Eppure quando la FIA ha ufficializzato i nomi dei costruttori che hanno aderito al prossimo regolamento dei motori, quello di Honda era lì. La domanda che sorge spontanea è la seguente: con chi mai l’azienda di Tokyo si presenterà all’alba del 2026? Non ci sono tante opzioni da poter pescare. Williams, McLaren ed Aston Martin sono le più papabili.

Fra queste, come rivelato da Motorsport, pare che Honda si sia mossa nella direzione di Aston Martin, oggi spinta da un motore Mercedes. Conosciamo benissimo le ambizioni di Lawrence Stroll, che vuole portare la propria scuderia ad avere la concreta possibilità di lottare per il titolo del mondo. Ma quante volte un costruttore si è fatto superare da un cliente? “Nel lungo periodo questo può diventare un limite“. Motivo per cui guardarsi intorno per quelli di Silverstone sarebbe una politica più che sensata. Cercare da parte di Honda di intavolare un discorso con Aston Martin non è una cosa così stravagante.

Affidarsi ai nipponici vorrebbe dire anche rendersi anche più indipendenti nella realizzazione della vettura. Aston Martin prende da Mercedes il cambio e l’intero retrotreno, come ne utilizza la galleria del vento per gli sviluppi. Lasciare la vecchia via per imboccarne una nuova porterebbe un gran cambiamento, a cui occorrerebbe prepararsi per tempo.